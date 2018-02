President Donald Trump foreslo onsdag at amerikanske lærere skal få muligheten til å bære skjult våpen på skolen. Han fremmet forslaget i møte med gråtende overlevende og pårørende.

– En våpenfri sone er bare som å si til en galning at «her kan du gå inn og skyte», sa Trump.

Presidenten mente det kunne være en løsning at lærere meldte seg frivillig til bære skytevåpen. De kunne deretter trenes opp til å skyte en eventuell gjerningsmann, sa presidenten.

Trump foreslo også at militærveteraner kunne ansettes som væpnede vakter. Presidenten påpekte at de fleste skoleangrep er over på tre minutter, mens det tar fem til syv minutter for politiet å rykke ut.

Flere av deltagerne på møtet avviste presidentens forslag.

– Lærere har mer enn nok ansvar om de ikke også skal få ansvar for å være bevæpnet og ta noens liv, sa Mark Barden, som mistet sønnen under massakren på barneskolen i Sandy Hook i Connecticut i 2012.

JONATHAN ERNST / REUTERS

Pårørende beveger presidenten

Trump satt lenge og hørte på at både elever og foreldre fortalte om sin opplevelse av å bli angrepet på high schoolen i Florida forrige onsdag. Mange av talerne var på gråten, og presidenten virket berørt av samtalen.

Én av dem som møtte presidenten var Andrew Pollock. Datteren Jade ble drept under skoleskytingen ved Marjory Stoneman. Pollock skalv av raseri da han snakket til presidenten.

JONATHAN ERNST / X90178

– Min datter har ingen stemme lenger. Hun ble tatt fra oss, skutt ni ganger i tredje etasje, sa Pollock.

– Nok er nok, skolene må fikses. Gjør det som trengs.

Han holdt en sterk følelsesladet tale der han fortalte om viktigheten av å sikre barns liv. Pollock fremholdt det han anså som det absurde i at man blir fratatt en flaske vann på flyplassen, men at man kan gå på skolen med våpen.

– Jeg får aldri se igjen min vakre datter. La det synke inn hos dere. Jeg får aldri se henne igjen, sa han.

– Hvor mange flere barn må bli skutt? Dette stopper nå! Det skulle vært fikset etter én skoleskyting!

Flere av elevene og foreldrene konfronterte Trump med USAs våpenlover, og ba presidenten forhindre at tenåringer kan få kjøpt halvautomatiske rifler.

JONATHAN ERNST / REUTERS

Væpnede lærere og vakter

Amerikanske politikere presses stadig hardere for å fremme strengere våpenregler etter skoleskytingen i Florida.

Trump har denne uken signalisert at han ønsker å gjøre noe med våpenlovene. Ved å holde et åpent møte med pårørende la han også press på sine egne partifeller om å handle, og gjorde det vanskeligere å motsette seg enhver endring av landets våpenlover.

Møtet fant sted dagen etter at Trump beordret justisdepartementet til å se på muligheten for å innføre forbud mot såkalte «bump stocks», en innretning som omgjør halvautomatiske våpen til helautomatiske.

Dette tiltaket ble av en av de fremmøtte elevene torsdag betegnet som et steg på rett vei. Han lover også å ta grep og innføre strengere bakgrunnssjekk av personer som kjøper våpen.

AP / NTB scanpix

Tusener demonstrerte

Samtidig demonstrerte skolens elever i Floridas hovedstad Tallahassee. De holdt appeller og bar plakater med påskrift som «Aldri mer» og «Vær voksne, gjør noe». Til stede var også flere tusener andre fremmøtte som kom for å vise sin støtte utenfor delstatsforsamlingens bygning. 17 mennesker ble drept på Marjory Stoneman Douglas High School i forrige uke da Nikolas Cruz tok seg inn og åpnet ild.

– Jeg er her for å kreve endringer fra min regjering, sa Lorenzo Prado, en av de overlevende etter forrige ukes massakre.

– Det vil være som forræderi overfor vårt land å regne hvis man tillater at disse ofrenes live ble tatt uten at vi endrer på noe. Å la våre medborgere falle ved siden av oss, uten at vi kjemper, er for meg ensbetydende med at man forlater en soldat for å dø på slagmarken, sa Prado.

I tillegg til markeringen hadde elevene flere møter med politikere inne i bygningen. Der møtte de blant annet delstatens justisminister Pam Bondi bak lukkede dører for å diskutere psykiatri. Deretter deltok elevene i en spørsmål og svar-runde med delstatssenatets president Joe Negron og senatorene Rob Bradley og Bill Galvano.

Det ble holdt solidaritetsmarsjer ved flere skoler i Florida, og i Washington samlet flere hundre elever seg utenfor Det hvite hus med slagord mot våpenlobbyen National Rifle Association (NRA) og med krav om at president Donald Trump må handle.

Mark Wallheiser / TT / NTB scanpix