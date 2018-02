Tusener samlet i Florida for å kreve strengere våpenlover

Bak plakater som «Aldri mer» og «Vær voksne, gjør noe» sto elever fra skolen der 17 mennesker ble drept i forrige uke. Til stede var også flere tusener andre frammøtte som kom for å vise sin støtte utenfor delstatsforsamlingens bygning.

– Jeg er her for å kreve endringer fra min regjering, sa Lorenzo Prado, en av de overlevende etter forrige ukes massakre.

– Det vil være som forræderi overfor vårt land å regne hvis man tillater at disse ofrenes live ble tatt uten at vi endrer på noe. Å la våre medborgere falle ved siden av oss, uten at vi kjemper, er for meg ensbetydende med at man forlater en soldat for å dø på slagmarken, sa Prado.

Mark Wallheiser / TT / NTB Scanpix

I tillegg til markeringen hadde elevene flere møter med politikere inne i bygningen. Der møtte de blant annet delstatens justisminister Pam Bondi bak lukkede dører for å diskutere psykiatri. Deretter deltok elevene i en spørsmål og svar-runde med delstatssenatets president Joe Negron og senatorene Rob Bradley og Bill Galvano.

Det ble holdt solidaritetsmarsjer ved flere skoler i Florida, og i Washington samlet flere hundre elever seg utenfor Det hvite hus med slagord mot våpenlobbyen National Rifle Association (NRA) og med krav om at president Donald Trump må handle.

Trump skulle senere på dagen møte overlevende, foreldre og lærere fra skolen.