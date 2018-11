Ben & Jerry’s med isfront mot Trump: Flere selskaper blander butikk og politikk før valget

Navnet på den nye iskremen «Pecan Resist», et ordspill på «We can resist», henspiller til begrepsbruken hos innbitte motstandere av USAs president Donald Trump. Selskapet legger ikke skjul på sine politiske hensikter og kaller Trumps politikk for «bakstreversk og diskriminerende».

Støtter aktivister

Ben & Jerry’s, en av verdens mest kjente merkevarer innen iskrem, ber dessuten folk melde seg som støttespillere for fire aktivistorganisasjoner på venstresiden i amerikansk politikk.

Iskremprodusenten er ikke alene i amerikansk forretningsliv om å flagge et politisk budskap midt i den heftige valgkampen som pågår frem til tirsdag. Da skal USA velge nye kongressmedlemmer og holde en rekke andre valg i delstatene.

Nikes omstridte fotballkaptein

Det er langt fra bare de progressive iskremselgerne i Vermont som har meldt seg på i valgkampen. Nike, en produsent av idrettsutstyr, kjørte en måned før valget i gang en kampanje. Der var Colin Kaepernick, en tidligere kaptein i amerikansk fotball, sentral.

Kaepernick har lenge vært på kant med Trump fordi fotballspilleren knelte på gressmatten i stedet for å stå under nasjonalsangen. Siden har han ikke fått kontrakt med noen lag. Ved åpningen av fotballsesongen presenterte Nike ham med teksten: «Stå for noe. Selv om det betyr at du ofrer alt.»

Trump skrev på Twitter at Nike fikk juling av sinte boikottere. Aksjemarkedet lot ikke til å se det slik. Omsetningen på nett økte, og i dagene etter steg Nike-aksjene, mens børsen falt svakt. Siden har Nike falt og steget i takt med markedet.

Synagogeskytingen

Et selskap som lager margarin, Land O’ Lakes, og et selskap som lager mat til kjæledyr, Purina, trakk derimot nettopp sin støtte til Steve King, en kongressmann fra Iowa. Republikaneren har i lang tid vært omstridt for kontroversielle utsagn om rase, etnisitet og innvandring. Etter at massakren i en jødisk menighet satte nytt søkelys på uttalelsene hans, kunngjorde selskapene at de ikke lenger vil støtte ham.

Patagonia og Levi’s

Patagonia, et selskap for friluftsbekledning, har også tatt tydelig standpunkt. For første gang støtter selskapet to politiske kandidater. Begge er demokrater, Jon Tester i Montana og Jacky Rosen i Nevada, og selskapet begrunner støtten med naturvernhensyn.

Levi’s, et amerikansk klesikon, kjører også en politisk kampanje, men holder sin mer nøytral. De har satset hardt på å få flere til å møte opp ved valgurnene. En hel rad av kjendiser har stilt opp for selskapet med T-skjorte-budskapet «stem». I tillegg gir de alle sine ansatte fri noen timer for å avlegge stemme og har fått flere hundre selskaper med på det samme.

Your VOTE is the ultimate use of your voice. Use it. Dustin Hoffman and Lisa Hoffman.



See how you can use your voice in the midterm elections. #RockTheVote #TimeToVote https://t.co/tEtRjqseK8 pic.twitter.com/DK3anDaJet — Levi's® (@LEVIS) October 3, 2018

Partiene får omtrent like mye

Nettstedet Axios har sjekket pengegaver fra de store selskapene på Fortune 500-listen til kandidater i årets valgkamp. 93 millioner dollar gikk til republikanere. 86 millioner ble gitt til demokrater.

– Enkelte bransjer heller mot høyre eller venstre, men de store selskapene garderer seg. De gir mest til partiet med makt, men store summer til begge sider. 2018 er ikke noe annerledes, sier Sheila Krumholz, leder for en nøytral gruppe som følger penger i politikken, til nettstedet.

Lærer seg å navigere

Richard Levick, leder for et PR-firma i Washington, sier til CNN at selskaper er i ferd med å lære seg å navigere politisk i en ny epoke med sosiale medier. Han peker på et eksempel med L.L. Bean, et klesfirma, tidligere i år. Da kom det frem at en av eierne støtter Trump med penger. Selskapet understreket at de hadde eiere med forskjellige syn og at firmaet var nøytralt.

– De visste at halvparten av kundene kjøper våpen og jakter, mens den andre halvparten kjøper Birkenstock-sandaler og drar på telttur, sier han.

Om Nikes grep med fotballspilleren sier han at selskapet kjenner sitt unge publikum som forventer sosialt engasjement.