Omstridt budsjettforslag godkjent av Italias regjering

Vedtaket ble gjort på et regjeringsmøte mandag, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Regjeringspartiene Ligaen og Femstjernersbevegelsen har sammen flertall i nasjonalforsamlingen.

Budsjettforslaget er blitt sterkt kritisert av EU siden det vil bidra til å øke underskuddet på statsbudsjettet til 2,4 prosent.

Planene skal nå vurderes av EU-kommisjonen, som i 2013 fikk utvidede fullmakter som gjør det mulig å avvise den italienske regjeringens statsbudsjett. Ingen EU-land har opplevd dette tidligere.

Aftenposten mener: Italias uansvarlige budsjett bør bekymre hele Europa

Regjeringen i Roma har så langt nektet å la seg presse av EU. De to regjeringspartiene mener budsjettet er nødvendig for å styrke veksten og få fart på landets økonomi.

Det trengs også for å kunne gjennomføre valgløfter som redusert pensjonsalder, mer velferd, borgerlønn for fattige, skattekutt for selvstendige næringsdrivende og delvis amnesti for italienere som har betalt for lite skatt.

I utgangspunktet godtar EU budsjettunderskudd på opptil 3 prosent. Men Italia har fått beskjed om å legge seg på et langt lavere nivå, siden landets statsgjeld er på 131 prosent av bruttonasjonalproduktet – den nest høyeste gjeldsbyrden i eurosonen.