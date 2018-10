Høyrepopulisten Jair Bolsonaro vekker bestyrtelse, forargelse – og begeistring – for sine provokative uttalelser.

Nå skal han styre Sør-Amerikas største land. Og han skal forhandle med verdens mektigste.

Den tidligere militæroffiseren er mest kjent for sine uttalelser om kvinner, homofile, politiske motstandere og diktaturer.

«Jeg kommer aldri til å voldta deg, det fortjener du ikke». For denne uttalelsen til den kvinnelig kongresskollegaen, Maria do Rosario, ble Bolsonaro i 2015 dømt til å betale henne 2500 US dollar.

Han har hyllet Chiles tidligere diktator, Augusto Pinochet. Han har skrytt av Brasils militærregim før 1985. Han har uttalt at han er tilhenger av tortur, og har sagt at han heller vil dø enn å ha en homofil sønn.

Bolsanoro har fem barn, fire av dem er sønner. Han har uttalt at han hadde et svakt øyeblikk da det femte barnet kom ut som en kvinne.

I april 2018 siktet statsadvokaten ham for å ha oppfordret til hat og diskriminering mot svarte, urfolk, kvinner og homofile, ifølge The New York Times.

Søndag fikk Bolsonaro godt og vel 55 prosent av stemmene, og blir dermed Brasils nye president.

Diego Vara / Reuters / NTB scanpix

Fakta: Valget i Brasil Andre runde i presidentvalget ble avholdt søndag den 28. oktober. Brasilianerne hadde valget mellom den høyreorienterte Jair Bolsonaro (63) og den venstreorienterte Fernando Haddad (55). I første valgrunde den 7. oktober fikk Bolsonaro 46,7 prosents oppslutning mot Haddads 28,5 prosent. Etter andre valgrunde ble Bolsonaro erklært valgvinner, med 55,4 prosent av stemmene. Kilde: NTB

Lav vekst

Verdens femte største land har i flere år slitt med lav økonomisk vekst. Brasil har vært rammet av massiv korrupsjon, noe som også førte til at landets ex-supermann, tidligere president Luiz Inácio Lula da Silva, havnet bak murene. Han soner nå 12 år for korrupsjon. I tillegg er en rekke andre politikere anklaget for korrupsjon.

Det kan være forklaringen på at så mange brasilianere lot seg forføre av Bolsonaro – han gikk til valg på kamp mot korrupsjon og kriminalitet. Professor Matias Spektor ved Fundação Getulio Vargas Universitet påpeker dessuten til The New York Times at han har fokusert på de institusjonene som brasilianerne fortsatt tror på: religion, familie og militæret.

Antonio Scorza / NTB scanpix

Kontroversiell

Politiske motstandere har kalt Bolsonaro en fascist og en trussel mot demokratiet. Han ville lenge trekke Brasil fra Paris-avtalen om bekjempelse av klimaendringene, men nylig ombestemte han seg. Han aksepterer avtalen, under forutsetning av at den ikke truer den brasilianske regjeringens suverenitet over områder i Amazonas, Andesfjellene og Atlanterhavet, skriver NTB.

I september ble høyrepopulisten angrepet under et valgkamparrangement og knivstukket. Han ble hardt skadet, men det hindret ikke ham i å fortsette valgkampen fra sykesengen, til stor glede for sine mange tilhengere i den øvre middelklassen.

– Mer ekstrem enn Trump

– Jeg er bekymret for Brasils fremtid, sier Gaspard Estrada, leder for instituttet for Latin-Amerika-studier ved prestisjeuniversitetet Sciences Po i Paris, til nyhetsbyrået TT.

– Han er mye mer ekstrem enn Trump eller for den saks skyld Marine Le Pen. Bolsonaro har blant annet sagt at politiske motstandere skal skytes eller få valget mellom fengsel og eksil.

EU forventer at Brasil vil arbeide for å styrke demokratiet. Mandag sa EU-talskvinnen Natasha Bertaud, ifølge NBT, at de forventer at alle fremtidige presidenter fortsetter arbeidet med å konsolidere demokratiet til nytte for det brasilianske folket.

Flere statsledere har gratulert Bolsonaro med valgseieren. Mandag snakket USAs utenriksminister Mike Pompeo med den nyvalgte presidenten på telefonen, skriver Reuters. De diskuterte samarbeid om Venezuela, håndtering av transjonal kriminalitet og måter for å styrke økonomiske bånd.

Sent mandag kveld meldte Reuters at Bolsonaro i en video uttaler at Brasil igjen skal bli verdensledende i etanol-produksjon. Produksjon av biler som bruker etanol, startet i Brasil i slutten av 1970-årene.