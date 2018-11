Guvernøren i Dar-es-Salaam i Tanzania forventer internasjonal kritikk når han mandag innfører en nasjonal jakt på homofile. Det kan han leve med.

– Jeg foretrekker andre lands vrede fremfor at Gud blir sint på oss, sier guvernør Paul Makonda, til The Financial Times.

En nyopprettet overvåkingsgruppe skal ifølge BBC nå saumfare sosiale medier på jakt etter mennesker som har et forhold til noen av samme kjønn. Disse skal arresteres.

Makonda kom med kunngjøringen mandag forrige uke. Dagen etter hevdet han å ha mottatt over 5000 tips med tilsammen 100 navn, ifølge The Guardian.

Oppfordrer til å voldta homofile

– Alle homofile lever nå i frykt. Selv foreldre til homofile barn lever i stor frykt, sier aktivist for homofiles rettigheter, Geofrey Mashala, til The Guardian.

En annen aktivist The Guardian har snakket med, forteller at en av vennene hans ble arrestert denne uken. Nå er han redd for hvordan vennen blir behandlet.

– De setter deg i arrest og forteller andre menn at «han her kan dere bare ha analsex med fordi det er det han driver med».

Aktivisten, som vil være anonym, var selv fengslet i seks dager i fjor. Han ble ikke voldtatt, men sier han ikke fikk mat eller vann på to dager.

Fakta: Tanzania Forbundsrepublikk i Øst-Afrika. I 1964 slo Tanganyika og Zanzibar seg sammen under navnet Den forente republikken av Tanganyika og Zanzibar. Senere samme år skiftet landet navn til Tanzania. Hovedstaden er i dag offisielt Dodoma. Dar-es-Salaam er med sine 5,1 millioner innbyggere den største byen og det viktigste urbane senteret.

Presidenten lovet et mindre korrupt samfunn

Samfunnssjef i Amnesty International Norge, Tale Hungnes, er ikke overrasket over guvernørens nye tiltak.

– Tanzania har over lengre tid hatt en autoritær utvikling, sier hun.

Da John Pombe Magufuli i 2015 tok over som landets president, var det med løfter om et mer moralsk samfunn. Han vant mye folkelig støtte på at han ønsket å rydde opp i korrupsjon.

Amnesty International Norge

Men en rekke av lovene og bestemmelsene han har innført, har vist seg å ha lite med anti-korrupsjonsarbeid å gjøre. Hungnes lister opp:

Unge jenter kastes ut av skolen hvis de blir gravide.

Mindre presse- og ytringsfrihet.

Landet er blitt mindre villige til å ta imot flyktninger fra andre land i Øst-Afrika.

Norge ga 374 millioner kroner i bistand til Tanzania i 2017. Guvernøren har sagt at han forventer reaksjoner fra resten av verden.

Amnesty oppfordrer nå alle land til å protestere mot at mennesker blir straffeforfulgt for sin seksuelle legning.

– Jeg håper Tanzania blir stilt til ansvar for dette internasjonalt, sier Hungnes fra Amnesty.

Stengte HIV-klinikker

Homofili er ulovlig i Tanzania. Loven henger igjen fra tiden da landet var en britisk koloni. Seksuelle handlinger mellom menn har en strafferamme på opptil 30 år.

– Dette er veldig skremmende tider for det homofile miljøet I Dar-es-Salaam, sier president i lovgivningsorganet Tanganyika Law Society, Fatma Karume, til The Financial Times.

Khalfan Said, AP/NTB scanpix

I 2017 stengte helseministeren, Ummy Mwalimu, 40 hiv- og aidsklinikker fordi hun mente de oppfordret til homofili, ifølge CNN.

Samme år truet Mwalimu med å offentliggjøre en liste med navn på homofile, ifølge BBC

