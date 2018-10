Delstatspolitiet fortalte om pågripelsen i en pressemelding, og fortalte senere at han er siktet for uaktsomt drap. Han er sønnen til firmaet eier. Det var Hussain som hadde ansvaret for den daglige driften av firmaet.

Hussain ble pågrepet under en trafikkontroll. Nyhetsbyrået AP har ringt forsvareren hans uten å få kontakt.

Ulykken lørdag skjedde da en 17 år gammel hvit limousin, en forlenget Ford Excursion, kom ned en bratt bakke mot et t-kryss, kjørte tvers gjennom krysset, traff to fotgjengere og en parkert bil, før ferden endte i et bekkefar.

Sjåføren, alle 17 passasjerene og de to fotgjengerne døde i ulykken. Limousinen var leid av en gruppe som var på vei til et 30-årslag. Flere av de omkomne passasjerene var i familie. Flere av de omkomne var ektepar og dermed førte ulykken til at barn ble foreldreløse.

Cindy Schultz / Reuters / NTB Scanpix

Firmaet som eide bilen, Prestige Limousine Chaffeur Service, har gjort det svært dårlig under inspeksjoner fra myndighetene.

De siste to årene har firmaet som skal ha tre kjøretøyer, blitt gjenstand for inspeksjon fem ganger. Fire ganger endte inspeksjonen med at kjøretøy ble tatt ut av drift, skriver Washington Post, som har funnet opplysninger om dette i offentlige registre.

New Yorks guvernør, Michael Cuomo, fortalte mandag til NBC News og flere andre medier i New York City at sjåføren av ulykkesbilen ikke hadde den typen førerkort som er nødvendig for å transportere passasjerer.