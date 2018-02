Vannkrisen i Cape Town utsatt en måned

Bakgrunnen for dette er at nye beregninger viser at bønder utenfor den sørafrikanske byen vil bruke mindre vann enn først ventet. I tillegg har fruktbønder i området overført vann til byens forsyningssystem, ettersom det har vært nok nedbør til at de har kunnet sikre avlingene sine, skriver avisen News24.

Les denne også: Cape Town kan bli verdens første storby som går tom for vann

1. februar ble det innført nye vannregler i Cape Town i et forøk på å hindre «dag null». Innbyggerne har nå bare lov til å bruke 50 liter vann per dag.

«Dag null» vil vannrasjonene halveres til 25 liter og 200 vannstasjoner stenges. Rundt en firedel av Cape Towns befolkning bor i slumområder der det ikke er innlagt vann og folk henter det de trenger fra offentlige kraner.

Mangeårig tørke og en økende befolkning har bidratt til vannkrisen. Eksperter mener tørken delvis skyldes klimaendringer. Byen er fortsatt avhengig av vann fra reservoarer, og prosjekter som bygging av avsaltingsanlegg for sjøvann, ligger fortsatt et godt stykke inn i framtiden.

Forskerne følger nå med på hvordan myndighetene takler problemet, siden Cape Town kan bli den første storbyen i verden som går tom for vann.