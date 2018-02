Det grunne skjelvet rammet like før midnatt lokal tid og hadde en styrke på 6,4, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Flere bygninger i havnebyen Hualien, som har omtrent 100.000 innbyggere, er rammet.

Det ble meldt tidligere i morges at 145 personer fortsatt var savnet. Nå er tallet nedjustert til 60, ifølge Reuters. Mange av de savnede befinner seg trolig i ruinene av de kollapsede bygningene, inkludert et militærsykehus.

Gulvet på Marshal Hotel har kollapset, og rundt tre personer ble fanget i bygningen, skriver nyhetsbyrået Reuters.

I tillegg er et annet hotell, Beautiful Life Hotel, rammet i skjelvet, opplyser regjeringen i Taipei.

Redningspersonell jobber med å få ut personer som befinner seg i hotellene, skriver BBC. Minst fire personer er omkommet og 243 er skadet, ifølge Reuters.

Saken oppdateres.

Se bilder av redningsarbeidet nederst i saken.

Store skader

Blant de skadede er folk fra Kina, Japan, Tsjekkia, Singapore og Sør-Korea.

Videoer fra området viser store sprekker i veiene. Redningsarbeidere omringet en hardt skadet bygning som sto i en 40 graders vinkel, ifølge Reuters.

En restauranteier forteller at han fortsatt ikke hadde stengt for kvelden da skjelvet rammet.

– Jeg tok tak i konen min og barna mine og vi løp ut og prøvde å redde folk, forteller Lin Ching-wen, som eier en restaurant like ved militærsykehuset, til nyhetsbyrået Reuters.

Katastrofetiltak er satt i verk, opplyser myndighetene i en uttalelse. President Tsai Ing-wen var selv til stede onsdag morgen for å hjelpe med å koordinere redningsarbeidet.

Hualien County Fire Bureau / AP / NTB scanpix

Rammet av flere jordskjelv de siste dagene

Episenteret hadde en dybde på under ti kilometer, ifølge USGS, og inntraff rundt 20 kilometer nordøst for Hualien.

40.000 husholdninger var uten vann og 1900 mistet strømmen, ifølge Reuters. Innen klokken 05.00 i dag norsk tid hadde 5000 husholdninger fått tilbake vannet og 1700 husholdninger hadde fått tilbake strømmen.

En av motorveiene inn til Hualien, Su-Hua, er stengt og bilister kan ikke ferdes over Hualienbroen.

Taiwan er blitt rammet av flere mindre jordskjelv de siste dagene. I 2016 rammet et jordskjelv sør i Taiwan som tok livet av mer enn 100 mennesker.

Øyen ligger ved et treffpunkt mellom to tektoniske plater og ligger dermed utsatt til for jordskjelv.

Tian Jun-hsiung / AP / NTB Scanpix

TYRONE SIU / Reuters / NTB scanpix

TYRONE SIU / Reuters / NTB scanpix

TYRONE SIU / Reuters / NTB scanpix