Medier: Flere fanget i sammenrast hotell på Taiwan

Det grunne skjelvet hadde en styrke på 6,4, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Flere bygninger i havnebyen Hualien, som har omtrent 100.000 innbyggere, er rammet.

Gulvet på Marshal Hotel har kollapset, og rundt tre personer ble fanget i bygningen, skriver nyhetsbyrået Reuters. Andre kilder skriver imidlertid at rundt 30 personer er fanget i bygningen.

I tillegg er et annet hotell, Beautiful Life Hotel, rammet i skjelvet, opplyser regjeringen i Taipei.

Redningspersonell jobber med å få ut personer som befinner seg i hotellene, skriver BBC. Minst to personer har mistet livet og 144 personer er skadet, opplyser Taiwans statsminister, ifølge nyhetsbyrået AP.

Hualien County Fire Bureau / AP / NTB scanpix

Skjelvet fant sted like før midnatt lokal tid, rundt 20 kilometer nordøst for Hualien. Episenteret hadde en dybde på under ti kilometer, ifølge USGS.

702 husholdninger har mistet strømmen, ifølge Central News Agency. En av motorveiene inn til Hualien, Su-Hua, er stengt og bilister kan ikke ferdes over Hualienbroen.

Taiwan er blitt rammet av flere mindre jordskjelv de siste dagene.