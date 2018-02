Aftonbladet: Kraftig brann i thailandsk ferieparadis

Artikkelen blir løpende oppdatert:

Ifølge nyhetssiden Thai PBS ble brannen forårsaket av en eksplosjon i en gasstank ment for matlaging.

De melder ved 18-tiden norsk tid at brannen skal være under kontroll og at tre personer skal være lettere skadet etter inhalering av røyk.

Reiseleverandøren Ving selger pakkereiser til ferieøyen. Det er ingen norske gjester der nå gjennom Ving, opplyser informasjonssjef Siri Røhr-Staff til Aftenposten.

Det er fire svenske turister til stede gjennom Ving.

– Våre hoteller ligger ikke i det aktuelle området som brenner, sier Vings informasjonssjef Anna Hagberg til nyhetsbyrået TT.

Lokalavisen The Phuket News melder at brannen startet ved October Hostel & Resto foran Soi Slinky ved 21-tiden lokal tid.

Phi Phi ligger seks timer foran Norge i tid.

– Akkurat nå er det panikk og alle er blitt evakuert ut på stranden. Det begynte å smelle i strømledningene. Vi kom ut fra en restaurant og ble møtt av en horde med mennesker som kom springende og skrek «fire, fire», sa turisten Adam Nilsson (24) til svenske Aftonbladet tidligere på kvelden.

Brannen skal ha spredt seg til 20–25 bygninger i nærheten, såkalte «shophouses».