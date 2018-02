Ungarn krever at FNs menneskerettssjef går av etter Orban-kritikk

– Det er åpenbart at Zeid Ra'ad al-Hussein må gå av. Han er ikke verdig å være i sin posisjon, sa Ungarns utenriksminister Péter Szijjártó under et møte i FNs menneskerettsråd i Généve mandag.

Kritikken fra Zeid kom under åpningstalen hans i FNs menneskerettsråd. Der langet han ut mot at det generelt er stadig mindre respekt for menneskerettighetene rundt om i verden. Orbán var den eneste som ble nevnt med navn.

– I dag er undertrykkelse trendy igjen. Sikkerhetsstaten er tilbake, og grunnleggende friheter trekkes tilbake i alle regioner i verden. Skammen gjør også retrett, sa han.

– Fremmedfiendtlige og rasister i Europa har lagt fra seg all form for skamfølelse, som Ungarns Viktor Orbán, som tidligere denne måneden sa: «Vi ønsker ikke at vår farge (...) blir blandet sammen med andre farger». Vet de hva som skjer med minoriteter i samfunn der lederne søker etnisk, nasjonal eller rasemessig renhet?, sa Zeid.

Szijjártó kaller kritikken «svært upassende» og «fullstendig uakseptabel». Han er også kritisk til at Zeid ikke ble værende for å høre på svarene til kommentarene hans fra de fremmøtte.

– Det er jo et åpenbart spørsmål: Hvor er høykommissæren nå? Hvorfor lytter han ikke til medlemsstatene? sa Szijjártó.

Zeids periode som FNs høykommissær for menneskerettigheter utløper senere i år, og han har allerede kunngjort at han ikke vil stille til gjenvalg.