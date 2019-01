Hvorfor krangler USA om Mexico-grensen? Her er striden forklart i seks grafer.

Den amerikanske staten har vært delvis stengt i en måned. Årsaken er en konflikt om grensen mot Mexico: President Donald Trump vil ha penger til å bygge muren han lovet sine velgere. Demokratene nekter å stemme for et budsjett med murpenger.

Men hva er det egentlig som skjer på grensen? Og hvorfor er president Trump så opptatt av dette? Her er seks grafer som gir et kjapt overblikk over situasjonen:

1. Langt færre krysser grensen ulovlig …

USAs grenseapparat har i flere tiår vært rustet for å håndtere ulovlig innvandring fra Mexico. Det store rushet kom på 1990-tallet og tidlig på 2000-tallet. De fleste var unge, enslige menn som krysset grensen i ørkenen og forsøkte å snike seg forbi grensepolitiet usett.

Siden år 2000 har strømmen sunket dramatisk. Samtidig er det nå flere mexicanere som forlater USA enn som kommer inn.

– Hele grensesystemet er bygget for en migrasjonsstrøm som ikke eksisterer lenger, sier kommunikasjonsdirektør Michelle Mittelstadt ved Migration Policy Institute i Washington.

2. … men det kommer flere familier og barn

Nå kommer et økende antall migranter fra land lenger sør: Guatemala, El Salvador og Honduras.

Mange av disse innvandrerne krysser også grensen ulovlig. Men så snart de er over, oppsøker de grensepolitiet og overgir seg. Deretter håper de på asyl eller andre former for lovlig opphold. Kapasiteten på migrantmottakene i grensestatene blir sprengt.

En stor andel er familier med barn som flykter fra vold og uro i hjemlandet. De siste månedene i 2018 kom flere fra både Guatemala og Honduras enn fra Mexico, ifølge de siste tallene fra det amerikanske sikkerhetsdepartementet.

– USA ser nå en kraftig økning i antall flyktninger, men har hverken gode rutiner eller et tilstrekkelig mottaksapparat, sier Mittelstadt.

USA opplever en situasjon som kan minne litt om den Europa hadde i 2015, men i mye mindre målestokk, sier hun. En situasjon landet har vært lite forberedt på.

Fakta: De nye innvandrerne på grensen til Mexico Over halvparten av dem som ble arrestert eller nektet innreise langs grensen i desember, var familier med barn. Det er en kraftig økning, ifølge Department of Homeland Security. I løpet av desember kom det 31.901 personer som utgjorde familier med barn. Totalt kom det 60.782.

Til sammenligning kom det i regnskapsåret 2017 gjennomsnittlig 13.210 personer som var familier med barn pr. måned.

95 prosent av disse er fra området som kalles «det nordlige triangel», som inkluderer El Salvador, Guatemala og Honduras.

3. Stadig flere barn kommer alene

Enslige barn på flukt begynte å bli et problem i 2013–2014. Barack Obamas regjering hadde store problemer med å håndtere situasjonen. Barna ble utsatt for kritikkverdige forhold, inkludert kulde, mangel på helsestell og mishandling fra immigrasjonsbetjenter, ifølge rettsdokumenter.

Strømmen av barn utgjør en stor utfordring for myndigheter og grensevakter. Over 5000 barn uten følge kom til grensen bare i desember, ifølge USAs sikkerhetsdepartement. The New York Times rapporterte i høst at mer enn 12.000 barn sitter i mottak.

Denne gruppen er ekstra sårbar, ifølge forskere. USA er ifølge forskerne ikke forberedt på den store strømmen av barn, hverken med tanke på fysiske fasiliteter, reglement eller kompetanse. De mener at tre av fire er ofre for menneskehandel og trafficking.

Trump-regjeringen har sagt at den vil ha slutt på det den kaller «catch and release», der migranter som har barn, slippes løs i USA mens de venter på svar. Presidenten hevder dette gir menneskesmuglere og andre migranter incentiv til å ta med seg barn til grensen.

4. USA sliter med å håndtere alle sakene

– Det er ingen immigrantkrise på grensen, men USA har en asylkrise, sier Mittelstadt ved Migration Policy Institute.

Flommen av mennesker på flukt fra Guatemala, Honduras og El Salvador har overveldet rettssystemet. Nesten 800.000 saker står på vent i immigrasjonsdomstolene, ifølge en oversikt fra Syracuse University.

– Mange må vente i to–tre år. Domstolene er helt overbelastet. Men politikerne makter ikke å reformere systemet og tilpasse det til situasjonen, sier Mittelstadt.

Asylsøkerne må klare seg selv i USA og bor gjerne hos slektninger eller kjente. Mange har elektronisk fotlenke og må melde seg til myndighetene. Endel får midlertidig arbeidstillatelse mens de venter, opplyser hun.

– De må gjennom et intervju på grensen der det blir vurdert om det er gyldig grunn til å søke asyl. Så blir de sendt videre inn i USA. Denne prosessen er ikke god nok. Folk vet at hvis de kan komme gjennom dette intervjuet, så kan de slippe inn i landet, sier Mittelstadt.

– Men når saken deres kommer opp senere, klarer de ofte ikke å bevise at det er grunnlag for beskyttelse, sier hun.

Fakta: Striden om grensen mot Mexico Donald Trump lovet i valgkampen at han ville bygge en mur mot Mexico om han ble valgt til president. Han sa også at han ville tvinge Mexico til å betale for muren. Det har ikke lykkes presidenten å sikre penger for muren fra Kongressen, som må godkjenne statsbudsjettet. Trump har truet med å erklære en nasjonal krise og beordre muren bygget. Demokratene ønsker at alle deler av staten, minus Homeland Security som har ansvar for grensen, skal gjenåpne, og at man deretter skal forhandle om en løsning på grenseproblemene.

5. Stadig flere vil ha mur

Trumps forslag om å bygge en fysisk mur langs grensen til Mexico er fortsatt et prosjekt som et flertall av amerikanerne avviser. Men det er langt flere som støtter Trumps mur nå enn da han tok over Det hvite hus. Det er også færre som er mot.

Republikanske velgere har dessuten ulovlig immigrasjon på toppen av sin problemliste, ifølge Pew Research. Tre av fire republikanske velgere sier dette er et stort problem. Bare en av fem demokrater mener det samme.

Selv om presidenten har et flertall av folket mot seg, har han altså svært sterk støtte fra partifeller. Det gir Trump en viktig drivkraft til å satse på kampen mot innvandring.

6. Lite å hente på kompromiss

Både demokratene og republikanerne er blitt kritisert for å ha vist for lite vilje til kompromiss i forhandlingene om grensemuren. Men målinger viser at amerikanske politikere har stadig mindre å vinne på å vise kompromissvilje, ettersom velgerne er blitt mer polariserte.

Begge partier i Washington er klar over at immigrasjonssystemet trenger grunnleggende reformer. Likevel har alle omfattende forslag de siste 20 årene blitt nedstemt. Politikerne regner med at dersom de gir for mye etter, vil de bli straffet av velgerne.

Christina Pletten er Aftenpostens korrespondent i USA. Kom gjerne med innspill til saker eller ting du har lyst å lese mer om. Følg henne på Facebook her.