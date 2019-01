Først var det Canada som hadde verdens største elg. Så kunne Aftenposten melde at canadierne nå har sett seg slått av Norge og elgstatuen som står i Stor-Elvdal.

Men elgdramaet stopper ikke nødvendigvis der. For i Sverige finnes en potensiell utfordrer med store ambisjoner.

Fem ganger høyere

Den svenske entreprenøren Thorbjörn Holmlund har nemlig i flere år arbeidet for å få bygget en enda større elg.

For mens Canadas elg ruver 9,8 meter over bakken og elgen i Stor-Elvdal i Østerdalen er 10,3 meter, planlegger svensken en elg som er hele 47 meter høy. Elgen, som er døpt Stoorn, kan altså potensielt sett bli fem ganger høyere.

– Jeg tror at Stoorn kommer til å bli bygget. Hvorfor ikke? Jeg føler i hvert fall for å prøve en siste gang, sa han til den svenske avisen Metro for to år siden.

Ifølge SVT fikk prosjektet byggetillatelse som gjelder i fem år i fjor sommer.

Aftenposten har ikke fått bekreftet hvordan det står til med Holmlunds elgprosjekt nå. Men den skal stå på fjelltoppen Vithatten i Lappland nordøst i Sverige. Den skal bli 45 meter lang, 47 meter høy og 12 meter bred.

I buken skal elgen, som har fått navnet Stoorn ha en restaurant. I munnen skal den ha inngangsparti, og i halsmandlene skal resepsjonen ligge. Selv om Holmlund har hatt problemer med å realisere prosjektet, har han god tro på at det skal bli noe av.

Kristjan Molstad

Tror ikke på svensk elg

Til Dagbladet på lørdag fortalte kunstneren Linda Bakke at hun har undersøkt hvor mye det koster å bygge en ny elg i Stor-Elvdal som er dobbel så høy som Canadas og i tillegg dekket i gull.

– Rekorden skal ikke bli slått en gang til. Med 20 meter har man satt en standard ikke noen kan slå, sa Bakke til Dagbladet.

Når Aftenposten nå ringer henne igjen for å høre om Sverige kanskje kan slå rekorden, ler hun.

– Den tror jeg ikke det blir noe av. Det virker ganske urealistisk å få penger til å drifte dette. Men det hadde vært morsomt om de klarte det, sier Bakke til Aftenposten.

– Hvorfor er det så viktig å ha den største elgen.

– Jeg er ikke så opptatt av å måtte vinne. Men når det først er snakk om så store dimensjoner, hadde det jo vært stas å få bygget en større.