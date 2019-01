Stadig flere amerikanere tror at klimaendringene er menneskeskapte

73 prosent av de spurte er enige i at det pågår global oppvarming, mot 63 prosent for tre år siden, viser målingen som er gjengitt i The New York Times.

Bare siden mars i fjor har andelen amerikanere som tror at klimaet endrer seg, økt med 3 prosentpoeng, viser målingen.

72 prosent av de spurte sier at den globale oppvarmingen er viktig for dem, mot 63 prosent i mars i fjor.

62 prosent er også overbevist om at den globale oppvarmingen i hovedsak er forårsaket av menneskelig aktivitet, mot 52 prosent for tre år siden.

Annenhver amerikaner, 48 prosent, mener USAs innbyggere alt blir negativt rammet av den globale oppvarmingen, og 49 prosent mener at de personlig vil bli rammet.

Målingen viser at amerikanerne aldri har vært mer bekymret for den globale oppvarmingen, konstaterer Yale Program on Climate Change Communication og George Mason University Center for Climate Change Communication , som har utført målingen.