Lørdag kveld gikk noen ungdommer forbi en bil som sto parkert utenfor et rettslokale i Londonderry i Nord-Irland. Like etter eksploderte en bombe som var plassert i bilen.

Politiet mener det var bare flaks at ingen ble drept eller skadet i den kraftige eksplosjonen.

Nord-Irland var i mange år rammet av terror, bombeangrep og annen vold som følge av den dype konflikten mellom den protestantiske og katolske befolkningen. Konflikten i Nord-Irland har røtter tilbake til 1542. Fra slutten av 1960-tallet ble sammenstøtene stadig mer voldelige, og de neste tre tiårene mister over 3000 mennesker livet.

20 år etter at den såkalte langfredagsavtalen la grunnlaget for en fredsprosess i Nord-Irland, frykter nå mange at brexit kan true stabiliteten. Det betente grenseområdet mellom Irland og Nord-Irland har vært en «myk» grense uten pass- og tollkontroll, noe som har vært mulig siden både Irland, og Storbritannia, som Nord-Irland er en del av, er med i EU.

Fakta: Fakta om brexit * 23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britiske velgere for å melde Storbritannia ut av EU. * 13. mars 2017 ga Parlamentet statsminister Theresa May klarsignal til formelt å starte utmeldingsprosessen. * 29. mars 2017 utløste Storbritannia EU-traktatens artikkel 50 om utmelding av EU, en beslutning som legger opp til en to år lang forhandlingsprosess om vilkårene for utmelding og om rammeverket for det fremtidige forholdet. * 19. juni 2017 startet forhandlingene mellom EU og Storbritannia. * 13. november 2018 bekreftet statsminister Theresa Mays kontor at det er oppnådd enighet om et utkast til avtaletekst. * 25. november 2018 holdt EU et ekstraordinært toppmøte for å ferdigstille og formalisere utmeldingsavtalen. * Den ferdige avtalen må godkjennes av Parlamentet i London og av EU-parlamentet og EUs ministerråd før den kan tre i kraft. *Den 15. januar 2019 tapte statsminister May avstemningen i Underhuset om sitt forslag til brexit-avtale. * 29. mars 2019 går britene ut av EU, med mindre Storbritannia ensidig avlyser utmeldingen eller partene enstemmig blir enige om en utsettelse.

Brexit og usikkerhet rundt grense skaper bekymring

EU gjør det klart at en såkalt «hard brexit», der det ikke er en klar avtale mellom EU og Storbritannia, vil innebære at det må etableres en fysisk grense med kontroll mellom Nord-Irland og Irland. Dette skaper bekymring på begge sider, og politiet frykter uro og sammenstøt.

En av faktorene som er blitt trukket frem, er at en fysisk grense kan provosere irske nasjonalister og få dem til å anklage britene for å feste grepet om Nord-Irland, noe som kan eskalere situasjonen.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Junckers talsmann uttalte tirsdag til reportere at det er «ganske opplagt» at grensekontroll vil bli nødvendig hvis Storbritannia forlater EU uten en avtale. Det skriver The Guardian.

Avisen skriver også at den irske og den britiske regjeringen har vært forsiktige med å spekulere i hva slags følger brexit uten avtale kan medføre.

De siste dagene har flere hendelser skremt lokalbefolkningen i byen Londonderry i Nord-Irland. Den mest alvorlige så langt er bombeeksplosjonen i Londonderry.

Bare noen timer senere oppsto ytterligere tre hendelser som skapte uro: Politiet i Londonderry mener at hensikten med disse var å forstyrre politiets etterforskning av bombeeksplosjonen. To biler ble stjålet av maskerte menn og en varebil ble hensatt på en mistenkelig måte.

Ifølge politiet kan bombeangrepet ha blitt utført av New IRA, en utbrytergruppe fra Den irske republikanske hær (IRA), som frem til 2005 utførte flere angrep, ifølge BBC.

Londonderry har i en årrekke vært preget av den bitre striden mellom protestanter og katolikker.

Advarte mot å snakke om grensekontroll

Irlands visestatsminister, Simon Coveney, hintet i forrige uke til statsrådskolleger om ikke å snakke høyt om å gjeninnføre grensekontroller av frykt for at det kan slå tilbake på dem. I en privat samtale skal han ha sagt til den irske transportministeren, Shane Ross, at «så snart du begynner å snakke om kontroller i nærheten av grensen, vil folk begynne å grave i det og plutselig er det regjeringen som har gått inn for på nytt å innføre en fysisk grense på den irske øya».

Junckers talsmann sa at de selvfølgelig vil ha fred, og at de selvsagt står bak langfredagsavtalen, men at det ikke er det ingen-avtale-scenarioet handler om.

Fakta: Belfastavtalen (Langfredagsavtalen) Langfredagsavtalen (Good Friday Agreement) fra 1998 var en avtale om fredsprosessen i Nord-Irland mellom den britiske og den irske regjeringen. Støttet av de fleste politiske partier i Nord-Irland. Avtalen regulerte et nord-sør-råd for Irland, et lignende råd for London-Dublin, reduksjon av britisk militært nærvær og en avvæpning av IRA samt løslatelse av paramilitære fanger. I 1998 gikk Nobels fredspris til John Hume og David Trimble for innsatsen for fred i Nord-Irland. Kilder: Store norske leksikon og Wikipedia

Bloody Sunday

Ifølge politiet og innbyggere i Londonderry er det bare flaks at ingen ble drept eller skadet av eksplosjonen lørdag. Ingen har foreløpig påtatt seg ansvaret for angrepet. Gina McFeely som bor i nabolaget sier til CNN at hun var i leiligheten sin da hun hørte et høyt smell. I likhet med andre naboer, løp hun ut på gaten hvor bilen sto i flammer.

– Herregud, det er lenge siden det gikk av en bombe i Derry. Det var et sjokk, sa McFeely som føyde til at eksplosjonen ikke gjør henne redd, folk i Derry har vært gjennom lignende før, men det gjør henne sint. Ordføreren i Londonderry, John Boyle, sier at også han er rystet over volden og fordømmer angrepet.

Snart er det 47 år siden Den blodige søndagen, Bloody Sunday, i Londonderry. Den 30. januar 1972 begynte britiske soldater å skyte mot en borgerrettsmarsj i byen. 13 mennesker ble drept og 16 ble såret i sammenstøtene. Det ble starten på voldsomme uroligheter og bidro i stor grad til det spente forholdet mellom de britiske soldatene og den katolske befolkningen i Nord-Irland. Hvert år går folk i tog til minne om de drepte.

Advarer om at opprørsgrupper vil utnyttet brexit-uro

Den britiske avisen The Guardian skriver på lederplass at den frykter for freden i området. Avisen påpeker at bombeangrepet i Londonderry er en grell påminnelse om hva som står på spill i Nord-Irland med brexit. Etter mange år hvor uenighet er blitt løst med ord og ikke våpen, kan det på ny oppstå en farlig situasjon. Lederskribenten maner statsminister Theresa May og EU til å forplikte seg til å unngå en fysisk grensekontroll etter brexit.

Men en analyse i The Washington Post, som er signert historikeren Dieter Reinisch, ser noe annerledes på sitasjonen. Han minner om at det har vært konstant lavnivå voldsbruk siden langfredagsavtalen ble signert for vel 20 år siden. Paramilitære grupper, både lojalister og republikanere, har stått bak volden, ifølge Reinisch. Han påpeker at opprørsgrupper, som New IRA, som hele tiden har vært motstandere av fredsavtalen, vil bruke brexit for alt det er verdt.

Grensen, den fysiske og den mentale, er uten tvil en het potet om dagen. Kommentator Michael O'Loughlin i The Irish Times argumenterer for at folk har uviklet seg i ulike retninger på hver side av gjerdet. Han konstaterer at grensen til Nord-Irland er ekte, og hard, at den «går gjennom hodene i befolkningen på denne øya».

– Det er derfor brexit, jo hardere, jo bedre, er bra for oss. Mennene som grunnla denne staten, mente at å anerkjenne hvor forskjellig Nord er, var en pris verd å betale for uavhengighet. Det er det forsatt.