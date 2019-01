Militærjunta utsetter valg igjen, får puggende skoleelever på nakken

Mens det tropiske uværet Pabuk før helgen hadde kurs for Thailands strender, utløste tvil om valgdatoen langt mer storm på sosiale medier i landet.

Thailands militærjunta har styrt siden et kupp i 2014. Juntaleder Prayut Chan-o-cha har stadig lovet valg – og stadig utsatt det. Nå var valgdatoen satt til 24. februar, men det blir neppe da.

Kroning av kongen

Landets visestatsminister sådde nemlig tvil om valgdagen, og nå er en tidsfrist for å kunngjøre valget gått ut. Han mener kunngjøringen av valgresultatet, noe som ifølge reglene skal skje først 60 dager etter valget, vil forstyrre en storstilt kroning av den nye kongen. Denne seremonien skjer i begynnelsen av mai.

#DelayMyAss

I tillegg til noen mindre protestaksjoner i Bangkoks gater, tydde mange unge til Twitter for å få uttrykt frustrasjon. Forsinkelsen irriterte særlig elever i videregående skole. Emneknaggen #LeunMaeMuengSi raste rett til topps på Twitter. På engelsk er den oversatt til #DelayMyAss.

Fakta: Thailand Kongerike i Sørøst-Asia. Tidligere kjent under navnet Siam. Drøyt halvannen ganger større enn Fastlands-Norge i areal. 69 millioner innbyggere. Turisme står indirekte for opptil en femtedel av økonomien.

Mindre tid til pugging

Hvorfor fremstår nettopp skoleelever som argest? Hvert år i februar tar avgangselevene en eksamen som avgjør inntaket til høyere utdanning. På grunn av valgdatoen 24. februar er eksamen blitt fremskyndet og elevene har fått mindre tid til å pugge. Hvis valget faktisk skyves på, er dette tidspresset meningsløst.

– Uansvarlige voksne

Det lover ikke godt for regimet når selv elever i videregående skole skjeller dem ut for å være uberegnelige, skriver avisen Bangkok Post og referer ungdommenes synspunkter: En lurer på hvorfor en elev som henne, må styres av så uansvarlige voksne. En annen sier at hvis regjeringen ikke klarer å holde valg, bør den gå av og overlate makten til noen som kan. Også elevers foreldre har kastet seg på og påpekt at bestilte ferier kan gå i vasken.

Narong Sangnak/Pool via Reuters/NTB scanpix

Mange førstegangsvelgere

Samtidig er det nå lenge siden forrige gyldige valg i 2011. Unge førstegangsvelgere vil dermed utgjøre en uvanlig stor andel av velgermassen. Det er her misnøyen denne gang klarest er kommet til uttrykk. Digitaliseringen er kommet svært langt. Folk bruker i gjennomsnitt rundt tre timer daglig på sosiale medier, ifølge målinger.

Tro på valg i vår

Enkelte partipolitikere og aktivister mistenker at regimet vil utsette valget for selv å styre lenger. Internasjonale observatører i Bangkok tror imidlertid at valget kommer til å finne sted i vår og at dette vil være et steg på vei mot mer demokrati etter fem år med militærstyre.

Sakchai Lalit, AP/NTB scanpix

Små protestaksjoner

Regimet opphevet i desember et forbud mot politiske møter og forsamlinger av flere enn fem personer. I helgen var det dermed noen protester i Bangkok og det har vært noen flere denne uken, men de var riktig nok ikke store.

– Vi vil ha valg så snart som mulig slik at demokratiet igjen kan gå fremover, sa den kjente aktivisten Anon Nampa til Reuters.

Race mellom tre rivaler

Valgkampen regnes allerede som skjev fordi opposisjonen er pålagt begrensninger. Observatører tror likevel selve valget vil foregå i ordentlige former, og det er ikke gitt at general Prayut Chan-o-cha (64) får fortsette som sivil leder av landet. På målinger har han en hårfin ledelse på to rivaler:

Sudarat Keyuraphan (57), som hadde flere statsrådsposter under den avsatte Thaksin Shinawatra. Hun er 57 år, økonom, buddhisme-ekspert og oberst i reservestyrkene.

Abhisit Vejjajiva (54) som var statsminister i tre år frem til 2011, og tilhører det konservative og rojalistiske partiet. Han er født i England, gikk på Eton og studerte politikk og økonomi ved Oxford. Han er en kjenning av britiske Boris Johnson.

Krit Phromsakla Na Sakolnakorn, AP/scanpix

«Rolexministeren»

Generalen, som har gjort kamp mot korrupsjon til en valgkampsak, regnes for å ha fått en ripe i lakken foran valget på grunn av sin nestkommanderende. Visestatsminister Prawit Wongsuwan er i internasjonal presse blitt kalt «Rolexministeren» på grunn av en kolleksjon kostbare armbåndsur som er langt dyrere enn hva han skulle hatt råd til.

En granskning ble nylig henlagt, meldte The Nation, fordi han ble trodd på at han hadde fått låne klokkene av en milliardærvenn. Samlingen inkluderer 11 ur av typen Rolex, åtte Patek Philippe og tre Richard Mille.