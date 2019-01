Antall døde i togulykken i Danmark har steget til åtte

Ulykken skjedde da en tilhenger blåste trolig av et godstog og rett inn i et møtende passasjertog på Storebæltsbroen i Danmark.

Onsdag morgen opplyste politiet at antall bekreftede omkomne var steget fra seks til åtte.

Årsaken til Danmarks verste togulykke på 30 år er trolig at en trailer-tilhenger med tomme ølflasker som tilsynelatende løsnet fra godsvognen den sto på. Den ble blåst inn i et lyntog som kom over Storebæltsbroen i motsatt retning, rapporterer Ekstra Bladet.

Seks omkom i togulykke på Storebæltsbroen: – Vinduene eksploderte. Så ble alt svart.

Dramatisk

Øyenvitner beskriver dramatiske scener da ulykken skjedde på den såkalte lavbroen som togene bruker over en del av Storebælt.

– Jeg så ut av vinduet, hvor gnister sprutet opp fra sidene av toget. Så begynte rutene å knuse mens glasskårene fløy inn på oss, forteller en av passasjerene til avisen Politiken.

Mannen beskriver togvognen han satt i som totalskadet. Sammen med andre passasjerer brøt han seg inn i vognen foran, hvor det sto enda verre til. Her måtte de gå over omkomne for å komme frem til skadede.

– Dypt berørt

Godstransportøren DB Carbo, et datterselskap til Deutsche Bahn, hadde ansvaret for transporten av de tomme Carlsberg-flaskene på godstoget.

Lyntoget var på vei til København mens godstoget skulle til Fyn. Ambulanser, politi og eksperter fra den danske Havarikommissionen ble sendt til stedet etter ulykken.

Et krisesenter ble opprettet på Nyborg Idrætscenter. Uskadde togpassasjerer ble oppfordret til å kontakte pårørende via SMS. På lyntoget skal det ha vært 131 passasjerer og tre ansatte da ulykken skjedde.

– Helt vanlige dansker på vei hjem fra jobb eller juleferie har fått livene sine ødelagt. Det er dypt tragisk, sier Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Dronning Margrethe er svært trist etter togulykken.

– Denne morgenens forferdelige togulykke på Storebæltsbroen berører meg dypt. Mine tanker og min dypeste medfølelse går til både de etterlatte og deres familier og dem som har blitt skadd, sier hun via det danske kongehusets nettsider.