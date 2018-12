Tyrkiske regimekritikere kidnappes i utlandet

Journalister fra ni europeiske land, som samarbeider i gravegruppen CORRECTIV, har intervjuet en rekke ofre som forteller om den tyrkiske etterretningstjenestens metoder.

Flere foreller hvordan de ble kidnappet på åpen gate av tyrkiske etterretningsagenter i land som Gabon, Sudan, Moldova, Aserbajdsjan, Ukraina, Malaysia, Sveits og Mongolia, ofte med lokale myndigheters stilltiende velsignelse.

Privatjet

Ofrene ble fløyet til Tyrkia med privatjet, som ifølge registreringen eies og opereres av det tyrkiske entreprenørselskapet Birleşik İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi.

Selskapet er oppført med adresse i Ahmet Hamdi-gaten nr. 61 i Ankara-forstaden Yenimahalle, der den tyrkiske etterretningsorganisasjonen Millî İstihbarat Teşkilatı’ (MIT) har sitt hovedkvarter.

Flere av kidnappingene er fanget opp på overvåkingskamera, blant annet i Pristina i Kosovo og Malaysias hovedstad Kuala Lumpur.

Gülen-tilhengere

President Recep Tayyip Erdogan anklager predikanten Fethullah Gülen og hans bevegelse for å ha stått bak det mislykkede kuppet i Tyrkia i juli 2016.

Gülen har levd i eksil i USA siden 1999 og nekter enhver befatning med kuppforsøket, men titusenvis av hans tilhengere er fengslet og enda flere har mistet jobben i Tyrkia.

Mange har også «forsvunnet», ifølge menneskerettighetsorganisasjoner etter å ha blitt kidnappet på åpen gate av sivilkledde menn i svarte umerkede varebiler.

Ingen vet hvor det er blitt av dem, men tidligere fanger forteller om hemmelige fengsler og tortursentre.

Systematisk tortur

Journalistene i CORRECTIV har intervjuet noen av de tidligere fangene, som forteller om systematisk tortur og bekrefter det menneskerettighetsorganisasjoner som Human Rights Watch og tyrkiske IHD dokumentert tidligere har rapportert om.

En av de tidligere fangene forteller om slag med klubber og bruk av elektrosjokk. Torturistene truet også familien hans.

– Vi skal gjøre det samme med kona og foreldrene dine, og barna dine skal se på, sa en av torturistene ifølge fangen.

– Mange av ofrene som ble bortført og holdt innesperret i lang tid, for deretter å bli løslatt, snakker ikke om det. Familiene har fortalt oss at de ble utsatt for grov tortur. Familiene forteller også at noen av dem ikke maktet å leve videre og tok sine egne liv, forteller lederen i IHD, Öztürk Türkdoğan.

Skal få trygle

Tyrkiske myndigheter vil ikke kommentere CORRECTIVs opplysninger, men har tidligere ikke lagt skjul på at de henter påståtte Gülen-tilhengere hjem fra andre land.

– Én etter én kommer vi til å returnere gülenistene som har flyktet, og som tror at de er trygge, lovet Erdogan etter kuppforsøket.

Tyrkias finansminister Nihat Zeybekci var også helt klart på hva Gülen-tilhengerne hadde i vente.

– Vi kommer til å straffe dem på en måte som får dem til å trygle oss om å slakte dem for å få slutt på lidelsene. De skal få be for sine liv, sa han.