250.000 syriske flyktninger kan vende hjem i 2019

Det sier Amin Awad fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) til reportere tirsdag.

– Vi planlegger at opp til 250.000 syrere kan dra tilbake i 2019. Antallet kan gå både opp og ned avhengig av hvor fort vi fjerner hindrene for å returnere.

UNHCR opplyser at så mange som 5,6 millioner syriske flyktninger bor i regionen, inkludert én million mennesker som er født på rømmen. Ifølge UNHCR har 117.000 flyktninger dratt tilbake til Syria siden 2015, inkludert 37.000 i 2018.

Awad understreker at dette er «organiserte returer, frivillig og sikkert» og at de skjer i samarbeid med UNHCR.

360.000 døde

Konflikten i Syria har kostet 360.000 mennesker livet, og til tross for at konflikten har roet seg er det fortsatt flere problemer for dem som drar tilbake til landet.

De sanitære forholdene er dårlige flere steder, det er problemer med helsevesenet og utdanningssystemet er svekket betraktelig etter årevis med konflikt. I flere områder der det ikke lenger er konflikt er det også fare for at det kan ligge igjen udetonerte eksplosiver.

I tillegg er det usikkerhet rundt verneplikten for dem som forlot militæret da de flyktet fra Syria.

UNHCR ber også om 5.5 milliarder dollar for å hjelpe støtteordninger i Tyrkia, Libanon, Jordan, Egypt og Irak, som alle huser syrere som ikke er klare til å returnere. Tanken er at pengene skal hjelpe 5,6 millioner syriske flyktninger og 3,9 millioner mennesker fra sårbare vertssamfunn.