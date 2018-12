FN-rapport slår alarm om migrant-voldtekter i Libya

Flyktninger og migranter forteller om gruppevoldtekter i stort omfang av kvinner og eldre jenter i Libya, begått av menneskesmuglere.

FNs høykommissær for menneskerettigheter har intervjuet 1.300 kvinner og jenter, og «et overveldende flertall» av dem forteller at de har blitt utsatt for gruppevoldtekt eller vært vitne til at andre kvinner er seksuelt misbrukt i Libya.

Rapporten konkluderer med at kvinnene og jentene utsettes for «helt utenkelige grufullheter» i hendene på menneskesmuglere, militssoldater og offentlige tjenestemenn.

Drap og tortur

FN-rapporten avdekker drap, tortur, vilkårlig fengsling, gruppevoldtekter, slaveri, tvangsarbeid og utpressing, og den kommer samtidig med at EU trapper opp sine tiltak for å hindre flyktninger og migranter fra å forlate Libya og sette kursen nordover mot Europa.

Tusenvis av mennesker er stanset av den EU-støttede libyske kystvakten og returnert til Libya, der de blir sperret inne i leire og mottak under svært kritikkverdige forhold.

HANI AMARA

FN-rapporten bygger på intervjuer med kvinner og jenter i disse leirene og bygger opp under det menneskerettighetsorganisasjoner og FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, tidligere har advart mot.

EU-ansvar

FNs høykommissær for menneskerettigheter krever nå at det blir slutt på å kriminalisere og sperre inne flyktninger og migranter i Libya, og at kvinner inntil leirene blir avviklet blir atskilt fra menn og voktet og beskyttet av trente, kvinnelige vakter.

FN krever også at EU oppretter en uavhengig mekanisme for å overvåke og hindre at flyktninger og migranter blir utsatt for brudd på menneskerettighetene i Libya.

Det bør også bli slutt på at EU overlater bergingsoperasjonene i internasjonalt farvann til den libyske kystvakten, heter det i FN-rapporten.