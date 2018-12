Flere dyrearter ble utryddet i 2018. Men denne lille anden gir håp for fremtiden.

Alaotra-and er en fugl i andefamilien som forsvant for observatørene i 1991. Så, etter å ha blitt erklært utryddet, dukket en flokk på 25 ender opp på en innsjø i Madagaskar 15 år etter.

Det ble starten på en storstilt redningsaksjon.

– De var truet av forurensing, andre dyr, sedimentering og dårlig landbrukspraksis. Det var rett og slett en hel rekke av problemer som skapte en perfekt storm av vanskeligheter rundt alaotra-anden, sier Rob Shaw, leder for bevaringsprogrammet til Wildfowl and Wetlands Trust (WWT) til BBC.

Men de siste årene har altså et lag bestående av internasjonale organisasjoner og forskere klart å redde et kobbel av egg fra den truede fuglen og har alt dem opp i fangenskap.

Nå slippes endene ut i det fri. I Sofia-innsjøen nord på Madagaskar har alaotra-anden kommet tilbake fra de utryddede.

– Det krever en landsby å oppdra et barn, men i dette tilfellet krever det en landsby å ale opp en and. Vi har forberedt oss på dette øyeblikket i mange år, sier Shaw, som håper at suksessen vil være et inspirerende eksempel på hvordan man kan redde truede dyrearter.

Frank Vassen / Flickr.com

Utryddet

Alaotra-anden er et lysglimt i en ellers mørk utvikling. Arter utryddes i et høyt tempo, mellom 100 og 1000 ganger fortere enn tidligere forventet.

Å holde oversikt over hvilke arter som forsvinner ut, er imidlertid krevende. Bevaringsbiolog David Steen har siden 2012 utarbeidet en årlig liste på hvilke arter som man anser som utryddet.

Årets liste ble publisert i romjulen:

Den viser blant annet at den europeiske villkatten i Skottland nå er utryddet. Det finnes ikke registrerte eksemplarer av denne arten som ikke har gener fra huskatten, og derfor regnes arten som utryddet.

Pumaen som holdt til i det nordøstlige USA, ble i år offisielt fjernet fra listen av utrydningstruede dyr av amerikanske myndigheter.

To sjeldne fugler som holdt til i Brasil (Cichlocolaptes mazarbarnetti og Philydor novaesi) anses nå som utryddet. Det samme gjelder for haleakalafinken.

Det er tidligere kjent at en rotte med tilholdssted på Christmasøye i Det indiske hav er utryddet. Men i år ble det kjent at en særegen lus, som levde på rotta, også er utryddet.

Sneglen Pyrgulopsis ozarkensis regnes også som utryddet.

Yves Herman / Reuters / NTB scanpix

I fare

Samtidig er det en del arter som står i fare for å bli utryddet. Som javaneshornet i Indonesia.

Neshornet var allerede nede på et kritisk nivå da tsunamien rammet landet i romjulen. Bestanden, som består av i underkant av 70 dyr, holder i all hovedsak til en nasjonalpark i nærheten av områdene som ble rammet.

– Vi har startet arbeidet med å finne et alternativ område for disse dyrene. Faren er overhengende, sier Mamat Rahmat, ansvarlig for nasjonalparken til AFP.

WWF / NTB scanpix

Tidligere i desember publiserte også Koalisjonen for truede dyrearter en rapport der de skriver at 10 dyrearter er direkte truet av dagens amerikanske politikk. Bier, ulver og skilpadder er blant dyrene som nevnes.

– Innenriksdepartementet under president Trump har lagt særlig til rette for industri og næring som skader dyrelivet, sier Leda Huta, leder for koalisjonen.

Også i Norge følger man nøye med.

På Norsk rødliste for arter 2015 er det ført opp 4438 arter. Av disse er 2355 klassifisert som truet og 1235 som nær truet, ifølge Miljødirektoratet.

Fjellrev, ulv og lomvi er i gruppen kritisk truet. Det vil si at de er blant de mest truede artene i Norge.