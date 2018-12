Britene kan angre på brexit.

Dommen fra EU-domstolens slår fast at et land som har satt i gang en utmeldingsprosess ensidig kan angre inntil utmeldelsen er formelt vedtatt.

Det betyr at Storbritannia kan angre inntil en avtale med EU er formelt vedtatt av begge parter eller at fristen for å inngå en avtale er utløpt.

For britenes vedkommende betyr det at de har angrefrist inntil 29. mars neste år. Da har det gått to år etter at Storbritannia varslet at de ville trekke seg ut av EU. Da er tiden for å inngå en formell avtale utløpt.

Skal debatteres i parlamentet

Domstolen skriver at et medlemsland som trekker en utmeldelse tilbake er uttrykk for en selvstendig avgjørelse om å beholde sitt medlemskap i EU. Dette medlemskapet er ikke endret av selve varslet om utmeldelse.

I en pressemelding fra domstolen står det et utmeldingsprosessen blir avsluttet hvis et medlemsland trekker tilbake sin utmelding.

Tirsdag skal Parlamentet i London stemme over avtalen statsminister Theresa May har fremforhandlet med Brussel.

Fulgte innstilling

Domstolen består av 28 dommere og ni såkalte generaladvokater.

Generaladvokatene er rådgivere for domstolen og blir forelagt saker som er oppe i domstolen. De skal gi domstolen et forslag til avgjørelser i saker.

Manuel Campos Sanchez-Bordona er generaladvokat under domstolens behandling av spørsmålet om britenes mulighet til å angre. Han kom med sin vurdering forrige tirsdag.

Kan snu

Konklusjonen var at EU-land kan snu i denne typen saker selv om artikkel 50 om utmelding av unionen er iverksatt. Muligheten står ved lag helt til avtalen om utmeldingen er formelt vedtatt, mener generaladvokaten.

Under behandling av saker i EU-domstolen følger dommeren vanligvis anbefalingen fra generaladvokaten i den aktuelle saken.

Regjeringen i Storbritannia mener spørsmålet er fullstendig hypotetisk siden de ikke har noen planer om å avlyse brexit.

Mark Duffy, TT Nyhetsbyrån

Startet i Skottland

Spørsmålet ble henvist til domstolen i EU av en skotsk domstol som ble bedt om å vurdere en potensiell brexit-retrett. En av dem som ba om å få spørsmålet vurdert, er den skotske politikeren Andy Wightman.

Han mener medlemmene av det britiske Parlamentet må ha informasjon om alle alternativer når de skal stemme over brexit-avtalen tirsdag denne uken.