Grottedramaet i Thailand: Redningsaksjonen har startet

Aksjonen for å redde tolv barn i alderen 11–16 og treneren deres (25), startet klokken 05.00 søndag morgen, norsk tid. Det bekrefter guvernør Narongsak Osatanakorn under en pressekonferanse i Mae Sin. Thailand ligger fem timer foran Norge i tid.

Redningsledelsen håper det første av barna kan ha blitt hentet ut innen klokken 16.00 søndag.

– Dette er D-dagen, sa guvernøren da han informerte verdenspressen.

Tor Arne Andreassen. AFTENPOSTEN

Guvernøren understreket at redningsaksjonen er farefull.

– Bare et lite problem kan skape vanskeligheter, sa guvernør Osatanakorn.

Men han la til at både redningslaget og guttene selv er godt forberedt og mentalt klare.

Fotballaget og treneren deres gikk inn i grotten den 23. juni. De ble overrasket av store vannmengder og klarte ikke å komme seg ut igjen. Det tok ti dager før de ble funnet, fire kilometer inn i grotten. Dykkere måtte ta seg gjennom et lengre område som var helt under vann.

Tor Arne Andreassen. AFTENPOSTEN

Spent venting på gode nyheter fra grotten

En av dem venter engstelig på gode nyheter om redningsaksjonen, er 11 år gamle Walisala Manitasawakul. Hun er klassevenninne med Chanin Wibunlunglang, 11-åringen som er den yngste av fotballspillerne som har vært fanget inne i grotten.

– Jeg har tro på at han skal klare det, for han er den beste idrettsutøveren i klassen, sier Walisala. Aftenposten snakker med henne mens hun er på kafeen som faren driver i åsen like ved Tham Laung-grotten.

Men samtidig som hun er glad for at redningsaksjonen endelig er i gang, er hun også engstelig. Hun er redd for at vannstanden skal øke igjen eller at noen av barna skal glemme det de har lært av dykkerne mens de er underveis.

Hun sier hun gleder seg til hun igjen kan få leke med Chanin.

– Vi i klassen hans har opprettet et eget fond for ham og familien hans. Læreren vår har sagt at når han har kommet seg ut og alt er i orden, så skal vi dra og besøke ham og gi ham pengene vi har samlet inn, sier Walisala.

Anne Gjertsen

Medisinsk personell og dykkere dro inn

Grottedramaet i det nordlige Thailand har vekket folks oppmerksomhet over hele verden. Hundrevis av pressefolk er her for å dekke saken.

Søndag morgen klokken 02.00, norsk tid, ble pressefolkene bedt om å flytte seg fra området rett ved inngangen til Tham Laung-hulen. Like etter dro det første laget med medisinsk personell, dykkere og andre eksperter inn i grotten. 13 utenlandske dykkere og fem dykkere fra den thailandske marinen er med på operasjonen. Redningslaget vil bruke 5–6 timer på å nå inn i den delen av grotten der barna befinner seg, fire kilometer inne.

Tor Arne Andreassen. AFTENPOSTEN

Deretter vil de begynne å hente barna ut, én etter én.

De må ledes gjennom en grotte som flere steder er helt fylt av vann og i totalt mørke. Andre steder kan de puste, men må svømme. Noen steder er det svært trangt å bevege seg.

Guttenes familier er blitt informert om aksjonen og har akseptert planen, sa guvernøren.

Forholdene er så gode som de kan bli

Under pressekonferansen ved distriktshovedkvarteret i Mae Sin opplyste guvernør Osatanakorn at vannstanden nå var så lav som de kunne håpe på at den kunne bli.

Mens guvernøren holdt sin pressekonferanse begynte det å regne. Det var imidlertid ikke snakk om noe heftig troperegn. Men Osatanakorn advarte om at det snart kunne komme en ny storm. Utover formiddagen tiltok da også regnet.

REUTERS TV / Reuters/NTB scanpix

Hvis det kommer mye regn over Doi Nang Non-fjellet, vil man trolig ikke klare å pumpe ut alt. Det vil da være stor sannsynlighet for at det vil bli enda vanskeligere å få barna og treneren deres ut.

Det har vært spekulert i om man da ville kunne bli nødt til å vente til regntiden er over i oktober eller november.

Men etter det Aftenposten forstår er det klart at barna uansett blir nødt til å bevege seg gjennom store vannmengder flere steder. På det lengste er det snakk om at en strekning på 1700 meter ligger under vann.

Vanskelig dilemma for thailandske myndigheter

Redningsledelsen har hatt et dilemma. Å forsøke en redningsaksjon som kan gå galt, ikke minst hvis barna får panikk under vann, eller å la dem være i grotten i månedsvis. De siste dagene har man dessuten vært bekymret over lavt oksygennivå i den delen av grotten hvor barna befinner seg.

Man har forsøkt å finne alternative veier inn til grotten og vurdert muligheten for å bore seg gjennom fjellet, men uten at man har funnet noen brukbar løsning.

Anne Gjertsen

Barna har trent på dykking

Helt siden barna ble funnet den 2. juli, har man derfor forberedt barna på den vanskelige veien ut. De har fått mat og drikke, slik at de skulle bli sterkere. De siste dagene har de også blitt trent opp i dykking. De har øvd seg på å bruke dykkermaske og på å puste med dykkerutstyr.

Legen og dykkerne som har vært sammen med fotballaget, har også forsøkt å forberede dem mentalt og fysisk på strabasene.

– Vi har øvd mange ganger på hvordan vi skal få dem ut, sa guvernør Osatanakorn under pressekonferansen. – Nå vil jeg be alle om å be om at de skal ha styrke for å gjennomføre oppgaven.

AP

Hvert barn geleides ut av én helsearbeider og én dykker

Det ble forklart at de tolv barna og trenere deres vil bli hjulpet ut av grotten én etter én. Barna vil ha på seg en dykkermaske og pusteutstyr når de må dykke under vann. De vil ha med seg en person fra helseteamet og en dykker.

– Vi vet ikke om vi vil bli ferdig med å hente ut alle barna i løpet av i dag, men arbeidet med å få dem ut vil foregå i en sammenhengende prosess, sa guvernør Osatanakorn.

Utenfor grotten står helsepersonell og ambulanser klare for å frakte barna til sykehus. Ved grotteinngangen kommer barna også til å få treffe igjen familiemedlemmer som har ventet på dem i over to uker.

Barna har skrevet lapper til familiene sine, der de forsikrer at det går bra med dem.

Tor Arne Andreassen. AFTENPOSTEN

Eksperter fra hele verden hjelper til

Folk fra hele Thailand har mobilisert for å redde fotballaget som forvillet seg inn i den dype Tham Laung-grotten.

De har dessuten fått hjelp fra dykkere og andre eksperter fra hele verden. Det var et team som besto av dykkere fra Storbritannia og Belgia som etter ti dager klarte å nå frem til hulrommet der de 13 befant seg.

I løpet av de siste dagene har det kommet inn enda flere dykkere, slik at man søndag morgen kunne starte den omfattende operasjonen med å få alle ut.