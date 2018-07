Dødstallet fortsetter å stige i Japan

Titusener av redningsarbeidere fortsatte onsdag å grave etter overlevende under de voldsomme leiremassene som regnværet har etterlatt seg.

Samtidig reiser statsminister Shinzo Abe til Kurashiki, et av de hardest rammede områdene vest i landet, etter å ha avlyst en planlagt utenlandstur. Mer enn 40 av byens innbyggere er døde som følge av regnkatastrofen.

På grunn av mangel på rent drikkevann og høye temperaturer på over 35 grader fryktes det at befolkningen i enkelte av de hardt rammede områdene skal få heteslag. I byen Kure er over 226.000 mennesker isolert uten vann og forsyninger.

Tirsdag begynte vannmassene endelig å trekke seg tilbake etter at regnværet ga seg mandag.

Japan gjennomgår tunge regnsesonger tidlig om sommeren hvert år, men i år har det kommet rekordstore mengder. Enkelte steder har det falt over 1 meter regn på svært kort tid.