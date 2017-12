Trump: – Stoltenberg er min største fan

– Den siste tiden har Stoltenberg, som er sjefen i Nato, og min største fan i hele verden, ikke kunnet få noen til å betale Nato. Vi har fått inn 11 milliarder dollar ekstra, og når vi går inn i 2020 eller 2021 vil vi ha fått inn 33 milliarder ekstra, sa Trump, ifølge NRK.

Trump deltok fredag i et valgkamparrangement i Pensacola, nær grensen mellom delstatene Florida og Alabama. Der benyttet han også anledningen til å snakke om NATO og medlemslandenes økonomiske bidrag til forsvarsalliansen.

Han brukte noe av taletiden under møtet på nok en gang å klage over Nato-land som bruker mindre enn to prosent av sitt bruttonasjonalprodukt på forsvaret.

Trump har lenge vært kritisk til de andre medlemslandenes bidrag til forsvarsalliansen felles utgifter.

Ber velgere stemme på Moore

Under talen fredag snakket Donald Trump også om overgrepsanklagede Roy Moore (77) som er republikanernes senator-kandidat for Alabama. Han kan bli valgt inn neste uke, og Trump oppfordret velgerne til å stemme på ham. Det var i høst anklagene ble offentlig kjent

– Vi har ikke råd, landets fremtid har ikke råd, til å tape denne senatsplassen, sa Trump med henvisning til at republikanernes flertall i Senatet er på 52 mot 48 representanter.

– Nikkedukke

– Det siste vi trenger er en liberal Demokrat i Senatet, hvor vi allerede har så liten margin, skrev han på Twitter tidligere på dagen, med henvisning til Moores motkandidat Doug Jones.

– Han er en gjennomført nikkedukke. Det er noe alle vet, sa Trump, som mener Jones er «fullstendig kontrollert» av Demokratenes parlamentariske ledere Nancy Pelosi og Chuck Schumer.

I Roy Moore ser Trump derimot en kandidat han ønsker å ha med seg i Kongressen.

– Vi trenger noen i Senatet som vil stemme for å gjenreise Amerikas storhet, noe som innebærer en tøff holdning når det gjelder kriminalitet, grenser og innvandring, sa Trump.

Den siste tiden har en rekke kvinner beskyldt 70 år gamle Moore for seksuell trakassering og upassende oppførsel overfor dem. Påstandene inkluderer overgrep mot to tenåringsjenter mens Moore selv var i 30-årene. Moore avviser anklagene.

Florida – nær Alabama

Mens Det hvite hus hele tiden har påpekt at arrangementet var et valgmøte for Trump i Florida, har mange merket seg nærheten til Alabama. Det har ført til spekulasjoner om at han ønsker å gi Moores valgkamp et løft, men uten å reise til Alabama selv.

– Dette handler ikke om at han ikke er i Alabama, men at han er i Pensacola, som er et Trump-område. Det ligger i en delstat der han vant klart i valget i fjor. Han besøker Florida fra tid til annen. Det er en viktig delstat, sier talsmann Raj Shah i Det hvite hus.

Shah sier presidenten har gjort det klart at anklagene mot Moore er «foruroligende og bekymringsfulle» og må tas alvorlig. Samtidig sier han at det også må tas hensyn til at Moore hele tiden har bedyret sin uskyld.