Wang Yu rykket til da hun hørte at noen hamret på døren hennes i Beijing. Ute var det mørkt. Det var det inne i leiligheten også – strømmen var nettopp blitt brutt.

– Noen prøver å bryte seg inn, skrev menneskerettighetsadvokaten fortvilt til en gruppe venner og støttespillere på en chatgruppe på internett.

Like etterpå rykket en gruppe menn inn i huset hennes og ropte: «Ikke rør deg, vi er fra sikkerhetspolitiet!»

Hun visste det ikke da hun ble dratt ut av boligen sin og kastet inn i en varebil denne julinatten i 2015, men det ble snart klart at Wang Yu var én av flere hundre menneskerettighetsaktivister som ble rammet av en massiv kampanje for å få dem til å holde kjeft.

321 personer rammet av kampanjen

Etter at Wang ble plassert på en enecelle, fikk hun beskjed om å kle av seg. Hun nektet.

– Da rykket de frem, presset meg ned mot gulvet og rev av meg klærne. Jeg gråt og forsøkte samtidig å overtale dem til å slutte. Hvorfor ønsket de å fornærme meg på denne måten? Hadde de ingen medfølelse? Hvorfor var de så brutale mot en liten kvinne som meg? erindrer hun.

Historien hennes er én av 12 som blir fortalt i boken The People’s Republic of the Disappeared, som tar for seg hvordan menneskerettighetsforkjempere i Kina de siste årene er blitt arrestert, trakassert og torturert.

Kampanjen har fått kallenavnet «709-straffereaksjonen» fordi den begynte 9. juli 2015. Siden den gang er 321 advokater og aktivister, deres familiemedlemmer og ansatte blitt direkte rammet, ifølge den Hongkong-baserte organisasjonen China Human Rights Lawyers Concern Group.

– Det er det verste angrepet på sivilsamfunnet siden den blodige undertrykkelsen av demokratibevegelsen i 1989, skriver redaktør Michael Caster i bokens forord.

Flere av aktivistene er blitt plassert i forvaring i flere måneder av gangen, med svært begrenset tilgang til advokater, familie eller venner. Myndighetene benytter seg av noe de kaller «overvåking i bolig på et tilegnet sted» (RSDL), som er ment å gi et juridisk grunnlag for å anholde borgere i opptil seks måneder uten tiltale.

«Folk som var 40, så ut som om de var 60»

Loven skal i teorien gi de anholdte aktivistene flere rettigheter enn de hadde tidligere, men en rekke personer som er blitt utsatt for behandlingen, forteller at de er blitt svært dårlig behandlet.

– Sannsynligheten for tortur er stor, og bruken av tortur har faktisk blitt svært vanlig under RSDL, skriver Teng Biao, en av Kinas mest kjente menneskerettighetsadvokater, i den nye boken.

Han legger til at flere av de anholdte er blitt knust som en følge av behandlingen de ble utsatt for.

– Familiene til noen av 709-familiene har publisert et åpent brev der de skrev: «Advokatene Li Chunfu, Xie Yanyi, Xie Yang og Li Heping ble alle torturert i så stor grad at de endret personlighet. Folk som var 40, så ut som om de var 60 da de ble løslatt,» skriver Teng.

Behandlingen av menneskerettighetsaktivister i Kina har møtt kraftig internasjonal kritikk fra de siste årene. Den nye boken er en god illustrasjon på omfanget av undertrykkelsen, mener Gunnar M. Ekeløve-Slydal, som er assisterende generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

– Boken er viktig fordi den dokumenterer en omfattende praksis med å kidnappe og holde menneskerettighetsforkjempere i fangenskap uten at de er dømt for å ha gjort noe ulovlig. Mange av dem som blir tatt, blir torturert og utsatt for umenneskelig behandling. Å bli satt under såkalt «overvåking» betyr i realiteten at du blir rettsløs, sier han.

Kina benekter anklagene

Også i FN-systemet ringer alarmklokkene, sist da advokaten Jiang Tianyong ble dømt til to års fengsel i november for å ha «oppfordret til å undergrave statsmakten» – det samme nobelprisvinner Liu Xiaobo ble dømt for i 2009.

– Rettssaken mot Jiang holdt ikke internasjonal standard, og dommen utgjør en urettferdig og vilkårlig straff. Jiang er en menneskerettighetsadvokat. Hans eneste forbrytelse var at han benyttet seg av ytringsfriheten sin og retten til å forsvare menneskerettighetene, skriver fire av FNs spesialrapportører for menneskerettigheter i en pressemelding.

Kinesiske myndigheter nekter for at aktivistene blir utsatt for noe ulovlig.

– Kina er et land som overholder rettsstatsprinsippene. Kinesiske juridiske myndigheter garanterer for rettighetene til alle mistenkte i kriminalsaker, skriver det kinesiske utenriksdepartementet i en faks til CNN.

Og hvordan gikk det med Wang Yu, som ble arrestert i juli 2015?

I august 2016 ble hun løslatt og plassert i husarrest i Ulan Hot i Indre Mongolia sammen med familien sin. Nylig fikk familien lov til å vende hjem til Beijing.