Hells Angels-medlem drept i Karlstad

Ved halv syvtiden tirsdag kveld fikk politiet melding om et mistenkelig kjøretøy ved en adresse i Karlstad, Sverige. Ifølge lokalavisen NWT skal et par som var ute og spaserte, ha sett flere personer slepe en person etter bena. Politiet, som ikke vil kommentere opplysningen, visste at Hells Angels har holdt til på adressen, og rykket ut.

Etter et kort søk fant politiet fant en livløs mann liggende i et hjørne på gårdsplassen. Ifølge Aftonbladet skal han ha blitt slått i hjel med et kubein. Dette har politiet ikke bekreftet.

Ifølge svenske aviser er mannen 48 år gammel, flere ganger dømt for vold og mangeårig medlem av Hells Angels.

– Vi kan bekrefte at han var medlem av Hells Angels, sa Christina Hallin, ved politiet i Värmland til NWT.

Politiet har gått ut og bedt de som kan ha sett noe av interesse om å melde seg, men sent onsdag kveld var stadig ingen pågrepet.

Kastet ut av kommunen

Ifølge NWT har motorsykkelgjengen ligget i en husleietvist med kommunen. Den ble derfor kastet ut fra sine lokaler i Härtsöga ved Karlstad. De husløse «englene» flyttet derfor tilbake til sitt gamle klubbhus på Hedvägen i Karlstad. Det var der den døde ble funnet.

Politiet har foreløpig ikke sagt noe om mulige mistenkte eller hva som kan ligge bak drapet. Det er helt uvisst om rivaliserende bander har vært involvert.

Brutal indre justis

Det har tidligere vært bråk med Hells Angels i Vest-Sverige. I 2001 ble to menn funnet drept i et grustak ved Falkøping. Ifølge Expressen var de blitt drept på en Hells Angels-gård og fraktet ut til grustaket. Et supportmedlem ble dømt til en lang straff for å ha vært med på drapene.

Flere som skal ha blitt kastet ut av Hells Angels-klubber i området er forsvunnet. Det er mistanke om at de er blitt drept.