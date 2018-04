Trump og Macron fant tonen under statsbesøket

Tirsdag holdt de to statslederne en pressekonferanse i Det hvite hus hvor Trump skrøt vennskapet mellom de to opp i skyene.

– Det er en ære å kalle deg min venn, sa Trump til Macron. Og for å vise hvor tette bånd de to hadde knyttet, børstet han noe av Macrons jakke og sa:

– Vi har et veldig spesielt forhold, faktisk så skal jeg børste vekk den lille flassbiten. Vi må jo gjøre ham perfekt, han er perfekt, fortsatte den amerikanske presidenten.

Enighet

Susan Walsh / AP / NTB scanpix

Under pressekonferansen uttrykte de to presidentene at de er enige om flere temaer. Macron sa til Trump at sammen vil USA og Frankrike slå ned på terrorisme, innskrenke utviklingen av masseødeleggelsesvåpen i Nord-Korea og Iran og samarbeide på vegne av verden.

Trump så blant annet ut til å ta en annen tone rundt USAs tilstedeværelse i Syria. For en måned siden uttalte han at landet ville trekke seg ut «veldig snart», men tirsdag sa han at de to statslederne hadde diskutert baksiden ved å gjøre dette for raskt.

– Emmanuel og jeg har diskutert det faktum at vi ikke ønsker å gi Iran en åpen dør til Middelhavet, spesielt siden vi kontrollerer det, sa Trump. Den amerikanske presidenten la til at før USA trekker seg ut av landet, ønsker de å etterlate seg «et kraftig og varig fotspor».

Iran-avtalen

Susan Walsh / AP / NTB scanpix

Den mest krevende saken på Macrons liste før statsbesøket var å prøve å forsikre om at Trump ikke ville trekke USA ut av atomavtalen med Iran, noe Trump har truet med å gjøre.

Men etter et møte med Trump tidligere samme dag så det ut til at Frankrike heller kommer den amerikanske presidenten i møte. Macron antydet at han ønsker seg en ny avtale som et supplement til den nåværende atomavtalen.

Det nye rammeverket skal blant annet omhandle hva som vil skje med Irans atomprogram etter 2025. I tillegg må den omfatte Irans utvikling av langtrekkende militære raketter og landets politiske og militære rolle i Midtøsten. Så langt har Iran fullstendig avvist alle forslag om å endre den nåværende avtalen om landets atomprogram.

Statsmiddag

Trump sparte ikke på kruttet i løpet av dagen og fortsatte å rose «det tette båndet» mellom de to landene og takket blant annet Macron for samarbeidet bak det felles luftangrepet mot Syria 7. april.

Tirsdag kveld var det duket for statsmiddag i Det hvite hus. Her ble de 130 gjestene servert lammestek og underholdt av Washington national opera. Her holdt Trump også en tale til Macron.

– Må forholdet og vennskapet vårt styrkes enda mer, og må vår hellige frihet aldri dø, sa han.