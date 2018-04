Israel feirer 70 år som nasjon

Merkedagen til Israels proklamasjon av uavhengighet av tidligere statsminister David Ben-Gurion i 1948 startet ved solnedgang. Feiringen er planlagt å vare til lørdag kveld. Fyrverkeri ble sendt opp i både Tel Aviv og Jerusalem.

Under den tradisjonelle fakkelseremonien i Jerusalem, som sparker i gang det israelerne kaller for uavhengighetsdagen, sa statsminister Benjamin Netanyahu at «fredsfrø» har begynt å spire blant noen av Israels arabiske naboer.

Han utdypet ikke dette, men det har vært tegn på en oppmykning av båndene til naboland, spesielt Saudi-Arabia – som i likhet med Israel ser på Iran som en voksende trussel.

– Vår hånd er utstrakt til alle naboer som vil ha fred, sa Netanyahu.

Statsministeren sa også at «vi styrer Israel mot å bli en økende verdensmakt». Han benyttet også anledningen til å komme med en advarsel:

– Og til våre fiender som tror at vi er et forbigående fenomen, har jeg en nyhet: I 70 år fra nå vil du finne et land her som er sju ganger sterkere enn hva vi har vært så langt. Dette er bare begynnelsen!

Seremonien i Jerusalem ble fulgt opp av utendørskonserter, dans i gatene og fyrverkeri over hele landet.