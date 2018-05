Tusenvis av ubevæpnede palestinere samlet seg for sjette fredag på rad nær grensegjerdet for å demonstrere mot israelsk okkupasjon.

Røyken fra brennende bildekk hang tungt over teltleiren som ble satt opp for flere uker siden, for å gjøre det vanskeligere for de israelske soldatene langs grensa å se og sikte mot demonstrantene.

Flere av demonstrantene forsøkte også å sende brennende drager over grensa, for å sette fyr på tørre åkre på israelsk side, men de lyktes ikke med dette.

Palestinske helsearbeidere opplyser at 431 demonstranter ble behandlet for skader fredag, 98 av dem etter å ha blitt truffet av skarpe skudd og gummikledde stålkuler, de øvrige etter å ha pustet inn tåregass.

Skutt på langt hold

49 palestinere er skutt og drept av israelske skarpskyttere siden protestene begynte 30. mars, de fleste av dem fra flere hundre meters hold.

Rundt 2.000 palestinere er ifølge helsemyndighetene på Gazastripen såret under demonstrasjonene.

Israel har høstet sterkt internasjonal kritikk for å skyte med skarpt mot ubevæpnede demonstranter, og to pressefotografer og flere barn er også blant de drepte.

Både FN, EU og menneskerettsorganisasjoner har krevd uavhengig gransking, noe israelske myndigheter har avvist.

Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman har i stedet tatt til orde for å gi soldatene medalje, og statsminister Benjamin Netanyahu har også rost dem offentlig.

Blokade

Gazastripen er på størrelse med Hamar kommune og hjem for om lag 2 millioner palestinere. 1,3 millioner av dem er registrert som flyktninger eller etterkommere av palestinere som ble drevet på flukt da staten Israel ble opprettet i 1948.

Området ble okkupert av Israel under seksdagerskrigen i 1967, men i 2005 trakk israelske bosettere og soldatene som voktet dem seg ut av enklaven.

Israel kontrollerer imidlertid luftrommet og kysten utenfor Gazastripen, samt grensa med unntak av Rafah-overgangen til Egypt. FN ser derfor fortsatt på området som okkupert.

