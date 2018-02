– Hei, Günther, har du savnet meg?

Jayine Chung (33) åpner inngangsdøren med en kode og hilser på den vesle chihuahuaen som vifter energisk med halen. Med et smil setter 24-åringen fra seg de brune papirposene på kjøkkenbenken for å hilse på den selskapssyke hunden.

Posene sto plassert utenfor døren i høyblokkleiligheten i Gwanak-distriktet i Seoul – akkurat slik Chung hadde fått beskjed om i en tekstmelding en halvtime tidligere.

– Det er veldig praktisk. Er jeg ikke hjemme når de kommer, setter de fra seg varene her og sier fra at de har levert dem, sier 33-åringen, som jobber som journalist i den sørkoreanske hovedstaden.

Én gang i uken får hun matvarene levert på døren. På den måten sparer hun tiden det tar å gå i butikken og å bære alt sammen hjem.

– Og så sparer jeg penger. Jeg er mye mer fornuftig når jeg handler på nett enn når jeg lar meg friste av ting i butikken, sier hun.

Sørkoreanske såpeoperaer og popmusikk tar verden med storm – med statlig hjelp. Derfor er det gode nyheter for Samsung og Kia.

Ingen handler så mye på nett som sørkoreanerne

Hun pakker ut: bananer og litt annen frukt, melk, frokostblanding, ferdigkokt ris, egg, flaskevann, posesuppe, grønnsaker. Og kimchi, selvsagt, den fermenterte kålen som følger med i ethvert sørkoreansk måltid.

– Grønnsakene og frukten er ofte ferskere enn den jeg finner i butikkene. Jeg tror de er redde for at folk skal klage, sier 33-åringen.

Sør-Korea er et av verdens mest digitaliserte samfunn. Med en av verdens høyeste bredbåndshastigheter har også nettbaserte tjenester vokst i rekordfart.

Stig B. Hansen

Hele 19,7 prosent av alle dagligvarer blir nå kjøpt via nettbutikker, enten fra de store supermarkedkjedene eller via nye aktører på det enorme markedet, ifølge en fersk rapport fra Kantar Worldpanel.

Det er en økning på over 40 prosent sammenlignet med året før.

Ingen andre land er i nærheten – i Japan, for eksempel, utgjør netthandelen av dagligvarer bare 7,5 prosent.

Og i Norge, til tross for en eventyrlig vekst de siste årene, var det i 2016 bare 0,8 prosent av dagligvarene som ble solgt på nett, ifølge Virke. Det er langt mindre enn i de andre skandinaviske landene. Mer om det litt senere.

Dette gjelder altså prosent av dagligvarer vi kjøper på nett. Antall nordmenn som har kjøpt dagligvarer på nett, er noe helt annet. De siste tallene viser at det gjelder 11,6 prosent, skriver E24.

Bruker helst mobilen til å shoppe

Sørkoreanernes appetitt på nettinnkjøpte husholdningsvarer har flere årsaker. Én av dem er mangelen på gode supermarkeder i ekstremt tettbygde byer som Seoul.

Dessuten har sørkoreanerne som regel svært lange arbeidsdager, noe som gjør at det ofte er fint å slippe å bruke tid blant supermarkedsreolene.

– I tillegg er konkurransen beinhard. De store aktørene konkurrerer på pris, kvalitet og brukerstøtte. Det gjør at produktet er veldig bra for kundene, og mange foretrekker derfor å handle på nett, sier Sangman Han, som er professor ved SSK Business School ved Sungkyunkwan-universitetet i den sørkoreanske hovedstaden.

Han påpeker at nærmere 60 prosent av e-handelen skjer via mobilen.

– Folk får stadig større tillit til å handle dagligvarene sine mens de er på farten. Utviklingen vil bare fortsette. Samtidig vil vi fortsette å ha fysiske butikker, spesielt store kjøpesentre. Men mange av dem kommer til å integrere digitale løsninger i butikkene, slik at du for eksempel enkelt kan få varene fraktet hjem, sier han.

Den ivrige netthandleren Jayine Chung har heller ikke gitt opp de fysiske butikkene.

Stig B. Hansen

– Sjømat, for eksempel, kjøper jeg helst i butikken. Jeg har lyst til å se hvordan varene blir lagret, kjenne hvordan de lukter, bestemme meg for hvilken fisk jeg vil ha. Og om sommeren er det en del andre ferskvarer jeg foretrekker å handle selv – det er så varmt i gangen her at de lett kan bli ødelagt, sier hun.

For første gang vil verdien av e-handel i år passere 100 milliarder kroner. Analytiker tror fysiske butikker i Norge må stenge fordi de taper i konkurransen.

Nordmenn handler tre–fire ganger i uken

I Norge er situasjonen en helt annen. Coop, for eksempel, satser på nett i Sverige og Danmark, men ikke i Norge.

Selv om kolonial.no har vokst enormt de siste årene og fikk en omsetning i fjor på rundt 800 millioner kroner, foretrekker nordmenn fortsatt å gå i butikken selv.

Nylig gikk Brødboksen nedenom og hjem. Omtrent samtidig måtte Stein Erik Hagens nettbaserte kjøpetjeneste, marked.no, kaste inn håndkleet. Mindre aktører som 123levert.no og retthjem.no har også måttet gi opp.

Det er mange grunner til den kollektive kollapsen, mener dagligvarekesperten Odd Gisholt, som i en årrekke var fagsjef for varehandel på BI.

– For det første har vi ekstremt stor tetthet av dagligvarebutikker, rundt 4000 i Norge. De fleste av dem har et relativt godt vareutvalg. Nordmenn har jo ikke fryseskap lenger, de bruker heller den som står i butikken, sier han og legger til:

– Dessuten går nordmenn i butikken tre–fire ganger i uken. Vi har ikke den samme vanen som i andre land, der man ofte gjør storinnkjøp én gang i uken.

Netthandel er dessuten et storbyfenomen. Å frakte varer gratis til kunder i grisgrendte strøk er mye vanskeligere å få til, påpeker han.

– Men det viktigste er kanskje at dette er vanskelig å tjene penger på. De store norske aktørene konkurrerer så sterkt på pris. Hvis de i tillegg skal plukke ut varer og sende dem hjem til folk – kostnader kundene vanligvis står for selv – er det umulig å drive bærekraftig på lang sikt, mener Gisholt.

Meny satser på hjemkjøring av varer

Det er Vegard Kjuus i Norgesgruppen uenig i. Som administrerende direktør for Meny har han stor tro på ideen om å la kundene kjøpe matvarene sine på nett. Det siste året har selskapet satset på en nettside der folk kan plukke ut varene sine og få dem kjørt hjem på døren.

GLENN ROKEBERG

– Jeg er sikker på at vi skal klare å få netthandel til å bli lønnsomt. Vi har valgt en modell der vi plukker i eksisterende butikker og leverer derfra. Så bruker vi i hovedsak eksterne transportører hvor vår partner Zoopit optimaliserer budbiltransporten, sier han.

På den måten, mener han, vil Meny styrke merkevaren sin, få flere fornøyde kunder som er opptatt av utvalg, og dessuten nå frem til flere unge forbrukere.

– Vi tror at handleopplevelsen blir stadig viktigere, enten den er i butikken eller på nett. Jeg er ikke i tvil om at også nordmenn kommer til å bruke nettet i stadig større grad for å få inspirasjon og kjøpe dagligvarer. Men det er riktig at handlevanene her til lands er forskjellige fra en del andre land. Vi handler oftere, hele 3,5 ganger i uken, noe som innebærer mer impulshandling. En vanlig handlekurv i nettbutikken er på ca. 1500 kroner, noe som er omtrent fem ganger så mye som i de fysiske butikkene. Det tyder på at folk foretrekker å gjøre storinnkjøpene når de handler på nett. Skal netthandel lykkes raskt, må norske forbrukerne endre sine handlevaner og planlegge flere middager av gangen, sier Kjuus.