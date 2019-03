17 av 20 fremmedkrigere i Danmark tilbake i samfunnet igjen

De 17 personene takket ja til å være med i et individuelt «exitprogram» i samarbeid med Aarhus kommune og politiet i Østjylland, skriver Berlingske. Totalt 20 fikk tilbudet.

– Prosjektet har gitt oss mulighet til å se dem i øynene og vurdere hvilken situasjon de befant seg i og hva vedkommende har bruk for, for å kunne sikre oss at de ville få noenlunde fotfeste i det danske samfunnet igjen, sier politikommissær Allan Aarslev i politiet i Østjylland til avisen.

Ingen av de 17 har blitt dømt for kriminelle handlinger etter at de ble en del av programmet, opplyser Aarslev. De aller fleste har stiftet familie etter at de kom hjem.

De som returnerer vil bli framstilt for en dommer som skal vurdere om de skal sone straff. Selv om de skreddersydde programmene har fungert så langt, er det ikke sikkert at de vil få samme effekt framover dersom fremmedkrigerne blir dømt til fengsel, tror forsker Tore Refslund Hamming ved European University Institute. Han påpeker også at personene som er en del av programmet, vendte hjem tidlig.