Hunt tror Jemen-avtale er i ferd med å kollapse

Hunt sa under et besøk i Aden sør i Jemen søndag at fredsprosessen i det krigsherjede landet «kan være død innen uker dersom vi ikke ser begge parter holder seg til forpliktelsene fra Stockholm».

Regjeringen og houthi-opprørerne ble i desember enige om våpenhvile i havnebyen Hodeida etter samtaler utenfor Stockholm. I februar kom partene til enighet hvordan neste fase av en tilbaketrekking av styrker fra havnebyen kan foregå.

Ifølge FNs nødhjelpssjef vil hjelpeorganisasjoner gå tom for ressurser i slutten av mars. Rundt 80 prosent av Jemens befolkning har ifølge FN behov for mathjelp.