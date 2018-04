Facebook-skandalen: Utelukker ikke flere tilfeller av datamisbruk

Facebook var kjent med kommunikasjonsbyrået Cambridge Analyticas (CA) misbruk av personopplysninger allerede i 2016, men da skal byrået ha fortalt Facebook at alle personopplysningene brukt av CA ble slettet.

– Vi forsøkte ikke å verifisere den påstanden, og det er vår feil. Spesielt når vi i etterkant ser at opplysningene skal ha blitt brukt i den amerikanske valgkampen, sier Sandberg.

Facebook har fått mye kritikk den siste tiden for måten de samler inn og lagrer personlig informasjon på.

Så mye som 87 millioner brukere kan være påvirket av CAs datainnsamling, viser de siste tallene fra Facebook.

Da saken ble kjent, var det hovedsakelig Facebook-brukere i USA som ble påvirket av lekkasjen. Men også en stor mengde brukere i Europa er rammet.

– Facebook har bekreftet overfor oss at opplysninger om opptil 2,7 millioner mennesker i EU kan ha blitt delt på urettmessig måte med Cambridge Analytica, sa EU-kommisjonens talsmann Christian Wigand fredag.

Datainnsamlingen kan også ha påvirket så mye som 37.550 nordmenn kan, ifølge Facebooks kommunikasjonssjef i Norden.

EUs nye lover for personvern er laget for å hindre lignende skandaler. Vi tegner og forklarer GDPR i fem punkter.

Fortiden hjemsøker Facebook

Sandberg, som kom til IT-giganten fra Google i 2008, sier at Facebooks største tabbe var at de tenkte for «idealistisk».

Fra og med mandag skal Facebook synliggjøre for brukere alle appene de har delt opplysningene sine til.

Til tross for at Facebook nå ser fremover på en ny tid med nye retningslinjer for personvern, utelukker ikke Sandberg at flere tilfeller av systematisk misbruk fra fortiden igjen hjemsøker Facebook.

– Vi har åpnet en etterforskning, og det er fullt mulig at vi avdekker flere tilfeller, sier hun.

Facebook utelukker derfor ikke at informasjon om mesteparten av profilene på nettstedet kan ha havnet i feil hender, skriver Bloomberg.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg er avkrevd svar fra både EU-parlamentet og parlamentet i Storbritannia i forbindelse med avsløringene. Neste uke skal Zuckerberg svare for den amerikanske kongressen.

Facebook-aksjen har rast på børsen etter at saken ble rullet opp i britiske og amerikanske medier i helgen.