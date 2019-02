May åpner for å utsette brexit

En utsettelse løser ingenting, advarer May.

Men nå åpner hun likevel for det hun kaller en «kort og begrenset» forlengelse av forhandlingsperioden hvis Underhuset nok en gang sier nei til utmeldingsavtalen hun og EU har forhandlet fram.

En slik forlengelse bør ifølge May vare maksimalt til slutten av juni.

Tre avstemninger

Den overraskende kuvendingen ble diskutert med regjeringskollegiet tirsdag formiddag og deretter presentert for hele Underhuset.

Første trinn i Mays nye plan er en avstemning i Underhuset senest den 12. mars. Der skal de folkevalgte få anledning til å stemme over utmeldingsavtalen på nytt etter forhandlinger med EU om tilleggsgarantier for å berolige britene om avtalens kontroversielle løsninger for irskegrensa. Disse forhandlingene pågår fortsatt.

Stemmes avtalen ned på nytt, vil May ta initiativ til ytterligere to avstemninger:

* Først en avstemning den 13. mars om hvorvidt Storbritannia skal gå ut av EU uten avtale.

* Så en avstemning den 14. mars om hvorvidt Storbritannia bør be EU om en forlengelse av forhandlingsperioden, forutsatt at flertallet i Underhuset dagen i forveien sier nei til å gå ut av EU uten avtale.

Løser ingenting

May gjør det likevel klart at hun fortsatt er mot en slik utsettelse.

– En forlengelse vil ikke ta «no deal» av bordet. Eneste måte å gjøre det på, er å avlyse utmeldingen, noe jeg ikke kommer til å gjøre, eller å inngå en avtale, sa statsministeren da hun presenterte planen for Underhuset.

Ifølge henne vil Storbritannia grunnleggende sett stå overfor nøyaktig de samme alternativene som før:

– Enten å gå ut med en avtale, å gå ut uten en avtale, eller ikke å gjennomføre brexit i det hele tatt.