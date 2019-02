Britisk IS-jente blir fratatt statsborgerskapet

Begums familie fikk beskjeden i et brev fra innenriksdepartementet tirsdag, ifølge ITV.

Begum sto nylig fram med et ønske om å få vende hjem til Storbritannia og leve i fred med sin nyfødte baby.

Det førte til store overskrifter i avisene da hun og to venninner for fire år siden stakk av fra London og reiste til Tyrkia for å slutte seg til IS i Syria der de giftet seg med IS-krigere.

En av de to andre jentene er siden drept, mens det ikke er klart hvor den tredje jenta er.

I forrige uke dukket Begum, som nå er 19 år gammel, opp i en flyktningleir i Syria. Hun var gravid, og søndag fødte hun et guttebarn.

I en samtale med ITV mandag sa hun at hun ikke er noen trussel mot Storbritannia, trass i at hun ikke angrer på at hun sluttet seg til IS.

Hun sier hun ikke har sett noen henrettelser i den tiden hun var med IS, men at hun ved en anledning så et avkuttet hode i en søppelbøtte.

Familien sier de er skuffet over at hun er fratatt statsborgerskapet og derfor ikke vil kunne komme hjem til Storbritannia.

Men hun er også bangladeshisk statsborger, og myndighetene er derfor i sin fulle rett til å trekke tilbake det britiske statsborgerskapet.