Hemmelig votering om tillit til Sør-Afrikas president

Beslutningen ble kunngjort mandag av nasjonalforsamlingens president Baleka Mbete og kom som en overraskelse på mange observatører. Hemmelig votering kan betyr at flere representanter våger å gi uttrykk for sin misnøye.

Voteringen tirsdag blir sett på som en prøve på samhørigheten innad i ANC, etter at flere lederfigurer har uttalt seg kritisk om presidenten. De færreste tror likevel at den vil rokke ved hans stilling.

Den 75 år gamle Zuma skal etter planen gå av som ANC-leder i desember i år og trå tilbake som president før valget på nasjonalforsamling i 2019.

Det har vært mye juridisk tautrekking før Mbetes beslutning, og det er ikke utelukket at voteringen tirsdag vil bli utsatt.

En gruppe ANC-veteraner fra anti-apartheidkampen har oppfordret medlemmer av nasjonalforsamlingen til å stemme imot Zuma, som satt sammen med Nelson Mandela på Robben Island under det hvite mindretallsregimet.

Men ANCs ledelse sier at de forventer at representantene gir sin støtte til presidenten. Innpisker Jackson Mthembu sier at vraking av Zuma vil få katastrofale følger for land og folk.

Zuma kom til makten i 2009. Han har vært innblandet i en rekke korrupsjonsskandaler, samtidig som Sør-Afrikas økonomi har opplevd stadig dårligere vekst og rekordhøy ledighet.