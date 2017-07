Israel opphever alle restriksjoner på Haram al-Sharif

– Dørene er åpne for alle uten forbehold eller restriksjoner, opplyser Waqf-stiftelsen.

Haram al-Sharif administreres av Jordan gjennom den islamske stiftelsen.

Tidligere denne uken fjernet Israel de omstridte metalldetektorene og overvåkingskameraene ved inngangen til høyden. Men fredag ble menn under 50 år nektet adgang til området. Årsaken var frykt for nye sammenstøt etter at over 100 palestinere ble såret i sammenstøt med israelsk opprørspoliti torsdag.

Fredag gikk det derimot rolig for seg da titusenvis av muslimer kom for å be oppe på høyden. Plassen regnes som et av de helligste stedene i både islam og jødedommen.

Israel må tåle full retrett fra Tempelhøyden – likevel må de forberede seg på mer bråk

Waqf-stiftelsen sier videre at opphevelsen av restriksjonene er et resultat av press fra Jordan på israelske myndigheter.

Jordans kong Abdullah snakket med USAs president Donald Trump på telefonen fredag kveld, opplyser det jordanske hoffet. Kongen sa da at han verdsatte USAs innsats for å dempe spenningene, uten at dette utdypes. Abdullah påpekte videre overfor Trump at fortsatt samarbeid er viktig for å hindre ny uro på Haram al-Sharif.

Les også: To drept og én skadet ved Israels ambassade i Jordan

Israel satte opp metalldetektorer ved inngangen til høyden i Jerusalems gamleby etter at tre israelere av palestinsk opphav skjøt og drepte to israelske politivakter der 14. juli.