Åtte mennesker. 1,2 millioner liter ferskvann. 15.000 matkrukker. 308 fuglebur. Og 1398 ulike dyrearter, inkludert en haug med dinosaurer.

Plakaten foran meg er svært detaljert. Den forteller om alt som skulle til for at Noah, hans utvalgte følgesvenner og alle jordens dyr skulle overleve syndfloden. For dem som måtte lure, kan plakaten fortelle at Noahs ark hadde plass til 15.000 matkrukker. Og at tre av de åtte personene om bord hadde som jobb å rense alle burene der dyrene oppholdt seg.

Velkommen til «Ark Encounter», en 150 meter lang rekonstruksjon av Noahs ark, bygget etter instruksjonene i Det gamle testamente. Etter at attraksjonen åpnet i fjor sommer, har over 800.000 mennesker tatt turen innom, ifølge Ken Ham (65), den australske fundamentalisten som står bak prosjektet.

Ham mener at Bibelen skal tolkes bokstavelig og at dette blant annet innebærer at Jorden ikke er mer enn 6000 år gammel. Ifølge Ham og andre såkalte kreasjonister skapte Gud Jorden på seks dager, og på et tidspunkt levde både mennesker og dinosaurer på kloden samtidig.

Tok med barnebarnet for å se på Adam og Eva

Arken i Kentucky er en naturlig forlengelse av Hams mest kjente prosjekt, det ti år gamle kreasjonismemuseet noen mil lenger nord. Museet er bygget opp rundt ideen om at Bibelen er å tolke som Guds ord og at den derfor må tolkes bokstavelig.

Kristoffer Rønneberg

– Å tro noe annet er jo rett og slett ulogisk, sier Gary Miers (54), som har kjørt opp hit fra Missouri sammen med kona Jenny (47) og barnebarnet CJ (5).

Han forklarer:

– Bibelen ble skrevet av mange ulike forfattere, men alt ble skrevet ut fra en plan utarbeidet av Gud. Alt som står i Bibelen kan forklares av vitenskapen, så lenge man har øynene åpne, sier han.

Vi møtes i en rekonstruksjon av Edens hage, der en voksfigur av Adam – det første mennesket, ifølge Bibelen – sitter under et tre med en flokk av ulike dyr i fredelig harmoni rundt seg.

– Den største samlingen med kitsj i hele Guds verden

Like bortenfor står en dinosaur og spiser på det som ser ut som en forhistorisk ananas. Går man lenger inn i lokalet, blir man introdusert for Eva, også. Paret sitter nakne i et tjern, omringet av strategisk plasserte vannliljer og under det vaktsomme blikket til en rød slange med skumle intensjoner.

Ikke alle som har vært her, har latt seg imponere. «Trolig den største samlingen med kitsj i hele Guds verden,» skrev en lettere sjokkert Vanity Fair-redaktør A.A. Gill etter at han besøkte museet i 2010.

Kristoffer Rønneberg

Ekteparet Miers, derimot, er begeistret.

– Alt sammen er utrolig flott laget, sier Jenny Miers mens hun betrakter en kjøttetende dinosaur sammen med barnebarnet.

– Forhåpentligvis planter dette museet et frø i hodet til CJ slik at han også beholder troen, legger hun til.

Stort fall i antallet kreasjonister

De stappfulle parkeringsplassene utenfor arken og museet vitner om at interessen for kreasjonisme er stor – spesielt tatt i betraktning at det koster 60 dollar (rundt 500 kroner) for en billett til begge attraksjonene.

Men folk med en bokstavtro tolkning av Bibelen er på vikende front i USA. For 30 år siden mente nærmere 40 prosent av amerikanerne at kristendommens hellige bok må tolkes bokstavelig.

I dag er tallet 24 prosent, ifølge Gallup, som gjør denne målingen hvert år. Samtidig mener rekordmange – 26 prosent – at Bibelen er å anse som en samling fabler og moralske veiledninger.

Kristoffer Rønneberg

Ekteparet Miers’ behov for å «plante et frø» i hodet til barnebarnet er en naturlig reaksjon når man ser nærmere på Galluptallene, som viser at unge amerikanere er langt mindre villige til å tro at Bibelen er «Guds ord» enn eldre generasjoner.

12 prosent av folk under 30 tolker Bibelen bokstavelig, ifølge Gallup. I 1976 var dette tallet 31 prosent.

– Menneskene utryddet de siste dinosaurene

De samme tendensene gjelder amerikanernes religiøse tro generelt. Andelen amerikanere som sier at de er «absolutt sikre» på Guds eksistens falt fra 71 prosent til 63 prosent mellom 2007 og 2014, ifølge en stor undersøkelse gjennomført av Pew Research.

Kristoffer Rønneberg

Også her er det store generasjonsforskjeller. Under halvparten av amerikanere under 30 sier at religion er en viktig del av livet deres.

Kreasjonismemuseet og ark-parken i Kentucky prøver å gjøre noe med dette. Mange av utstillingene er viet argumenter for å overbevise skeptikere. Et eksempel: Hvordan døde dinosaurene ut? De fleste forsvant med syndfloden, hevder museet, mens resten trolig ble utryddet av menneskejegere.

Karbontesting av fossiler – som stadfester at dinosaurene døde ut for 64 millioner år siden – avfeies som en teori.

Bibliotek av ytterliggående religiøse bøker

Museet vier også mye plass til å fortelle om hvordan legender om drager beviser at dinosaurer faktisk eksisterte samtidig med menneskene – og at fortellingen om syndfloden er en historie som er blitt fortalt i en lang rekke mytologier og at den derfor må være sann.

Kristoffer Rønneberg

Evolusjonslæren? Det er også bare en teori, ifølge disse museene. Gavebutikkene i de to attraksjonene er fulle av bøker og videoer som forsterker det ytterliggående perspektivet at den eneste sannheten i verden er den som blir beskrevet i Bibelen.

Et knippe titler:

«Slik bryter du ned argumenter om såkalte selvmotsigelser i Bibelen.» «Hvordan vet vi at det som står i Bibelen er sant?» «Tusenvis, ikke millioner». Og barneboken «Gud er virkelig, virkelig ekte».

Mange av bøkene er signert Ken Ham, som også figurerer på TV-skjermer på veggene i begge de to attraksjonene.

– Vi trenger flere steder som dette. Kristendommen er under press fra «liberals» som vil fjerne Gud fra samfunnet vårt. Det må vi forhindre, sier Gary Miers.