SV-politiker og tidligere Amnesty-leder: – Liu Xiaobo døde uten anerkjennelse fra politikerne som hadde nominert ham

Petter Eide, stortingskandidat for SV, mener nyheten om Liu Xiaobos dødsfall er tragisk, men forventet.

Liu, som fikk Nobels fredspris i 2010, ble 61 år gammel.

Eide er tidligere generalsekretær i menneskerettighetsorganisasjonene Amnesty, Care International Norge og Norsk Folkehjelp.

– Dette er først og fremst tragisk for familien, men også for Norge, vil jeg si. Xiaobo døde uten et eneste vennlig ord og uten anerkjennelse fra de norske politikerne som faktisk hadde nominert han til fredsprisen.

Eide stiller seg kritisk til norske myndigheters taushet den siste tiden.

Dalland, Sverre

Håpet på besøk fra Norge

– Jeg hadde håpet Xiaobo kunne fått besøk fra Norge, enten fra nobelkomiteen eller en representant fra norske myndigheter, så han kunne oppleve at vi står bak og støtter fredsprisen og at vi anerkjenner hans kamp for menneskerettigheter. Isteden har det vært taust. Det er dypt, dypt tragisk.

Poppe, Cornelius / SCANPIX

SVs stortingskandidat kritiserer regjeringen for å velge innvielse og forsiktighet som strategi, og mener dette er grunnleggende feil.

– Nå har norske myndigheter en gyllen mulighet til å si at han var en verdig vinner, at det var galt at han ble fengslet, og at han ikke har gjort noe kriminelt. Xiaobo har bare benyttet seg av sin ytringsfrihet, ikke gjort noe kriminelt. Jeg regner dessverre med at de vil fortsette sin forsiktighetsstrategi, sier Eide.

Stille fra Regjeringen

Hverken utenriksminister Børge Brende, statsminister Erna Solberg, eller Høyre-nestleder og kommunalminister Jan Tore Sanner, som nominerte Liu til fredsprisen, har ønsket å kommentere Lius situasjon og tilstand etter at det ble kjent at han var kreftsyk. I samme periode har EU og USA kommet med sterk kritikk av Kinas behandling av Liu, og oppfordret dem til å gi ham reell frihet.

Aftenposten var torsdag ettermiddag i kontakt med Utenriksdepartementets pressevakt, som opplyste at departementet foreløpig ikke hadde noen kommentar til dødsfallet.

Statsministerens kontor (SMK) har så langt ikke besvart Aftenpostens gjentatte henvendelser. Det har heller ikke Jan Tore Sanner. Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressevakt opplyser at han er på ferie.

Venstre-nestleder: Stillheten er en skam

Leder i Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide, uttrykker sorg på Twitter.

«Med sorg mottatt meldingen om at Liu Xiaobo tapte kampen mot kreften. Noen mennesker ofrer alt for andres frihet»

Nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, kaller nyheten om Xiaobos bortgang «fryktelig trist»

– Han har vært en av de viktigste menneskerettighets- og demokratiforkjemperne som vi har hatt. Han var en mann som virkelig fortjente fredsprisen. Det har vært en skam at Norge ikke har talt med en tydeligere stemme under den perioden hvor han har vært fengslet.

Elvestuen mener dette er en tragisk slutt på en lang kamp for fredsprisvinneren.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Det som er viktig er at andre vil føre videre kampen for menneskerettigheter og demokrati i Kina. Vi må slutte med den unnfallenheten vi har sett og støtte menneskerettigheter og demokratiforkjempere i større grad.

– Selv om Xiaobo har vært sluppet fri fra fengselet, så har kinesiske myndigheter latt sykdommen gå altfor langt før de endret soningsforholdene. Han skulle vært ute og fått behandling lenge før når det har gått så fort. Når han fikk lettelser i soningsforholdene, så skulle han selvfølgelig fått dratt utenlands for å få behandling, sier Elvestuen.

Den Norske Nobelkomité har mottatt dødsbudskapet med beklagelse og stor sorg, skriver komiteen på sine hjemmesider.

– I dag føler vi oss dypt takknemlige overfor Liu Xiaobo for hans formidable innsats og store offer til fordel for demokrati og menneskerettigheter. Han var i sannhet en samvittighetsfange og han betalte den høyest tenkelige pris for sin kamp, skriver komiteen i en pressemelding, og fortsetter:

– Vi er overbeviste om at hans innsats ikke har vært forgjeves. Liu Xiaobos tanker har gjenklang hos millioner av mennesker over hele verden, også i Kina. Disse tankene kan ikke fengsles og de kan heller ikke dø.

Nobelkomiteen ønsker ikke å kommentere saken utover dette.