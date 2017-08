Scaramucci: Folk i Det hvite hus prøver å kaste Trump

Scaramucci sier i et intervju med ABC News onsdag at «elementer» i Det hvite hus forsøker å «kaste ut» Trump, melder BBC.

Scaramucci fikk sparken i slutten av juli etter bare ti dager i jobben. Det skjedde etter at The New Yorker publiserte uttalelser fra en samtale med en journalist der Scaramucci kritiserte stabssjef Reince Priebus og sjefstrateg Steve Bannon i vulgære ordelag.

– Det som skjer i Washington... er at presidenten er ikke en del av det etablerte politiske miljøet («political establishment class»), så av en eller annen grunn har folk bestemt seg for at de vil kaste ham ut, sier Scaramucci til ABC News-programleder George Stephanopoulos.

Da han ble spurt om å identifisere noen av disse personene, skal han ha svart at han allerede har «nevnt noen navn», noe som kan tolkes som en henvisning til den mye omtalte telefonsamtalen med journalist Ryan Lizza som ble publisert i The New Yorker.

Trump har siden han tiltrådte i januar slitt med lekkasjer fra Det hvite hus til amerikanske medier. Ikke navngitte tjenestemenn har ved en rekke anledninger blitt sitert på opplysninger som har satt presidenten og hans administrasjon i et ufordelaktig lys.