Facebook-sjefen og Tesla-toppen «krangler» om kunstig intelligens

Er roboter en trussel mot menneskeheten?

Elon Musk og Mark Zuckerberg, mennene bak henholdsvis Tesla og Facebook, har vidt forskjellige svar på dette. Nå har uenigheten blitt døpt en offentlig «nerdekrangel».

Det hele startet med Musks tale til en gruppe amerikanske guvernører tidligere denne måneden. SpaceX og Tesla-sjefen kalte kunstig intelligens en «fundamental risiko for menneskelig sivilisasjons eksistens» og ba politikerne om å regulere det på forhånd.

– Jeg fortsetter å ringe med alarmklokkene, men frem til folk ser roboter som dreper folk i gatene, vet de ikke hvordan de skal reagere, fordi det virker så virkelighetsfjernt.

Det er ikke første gang Musk har kommet med en slik advarsel. Allerede for tre år siden utpekte han kunstig intelligens til menneskehetens «største eksistensielle trussel».

Det er ikke usannsynlig at kunstig intelligens vil løse kreftgåten, klimakrisen og gi mat til alle.

Søndag kastet Zuckerberg seg inn i debatten. Under en Facebook Live fikk han spørsmål om Musks seneste utspill.

– Jeg er veldig optimistisk og jeg tror folk som er negative og prøver å piske opp disse dommedagsscenarioene, jeg forstår det ikke, svarte Facebook-grunnleggeren.

– Det er veldig negativt, og på noen måter tror jeg faktisk det er ganske uansvarlig, la han til.

Zuckerberg argumenterte blant annet med at kunstig intelligens kan være med på å forhindre bilulykker og få ned dødsfall i trafikken.

Men Musk har så langt fått siste ord. Da han tirsdag fikk tilsendt en artikkel på Twitter om Zuckerbergs kommentarer, svarte han kort:

«Jeg har snakket med Mark om dette. Han forståelse av temaet er begrenset.»

I've talked to Mark about this. His understanding of the subject is limited. — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2017

Ekspert: Dette er utfordringene

Både Zuckerberg og Musk jobber på hver sin måte med kunstig intelligens.

Facebook forsker på det gjennom Facebook AI Researc, eller FAIR. Tidligere i sommer kom det frem at chatbots gruppen designed hadde utviklet sitt eget språk.

Musk på sin side er en av grunnleggerne av OpenIA, et ideelt forskningsselskap som skal jobbe for å utvikle trygg kunstig intelligens.

Morten Goodwin er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og nestleder for universitetets senter for kunstig intelligens. Han tror ikke på robotkrig og dommedag, men sier det er en rekke utfordringer knyttet til kunstig intelligens i fremtiden.

– I dag er det veldig enkelt å dra ut kontakten og skru av kunstig intelligens. Ti, femten år frem i tid kan det være mye vanskeligere. Hvis vi for eksempel i dag bestemte at internett var en dårlig ting og at vi måtte skru det av, hadde det vært svært vanskelig. Slik kan det bli med kunstig intelligens.

For å utvikle kunstig intelligens trenger man store menger data og datakraft. I dag er det noen få store selskap som har tilgang på det, som Google, Apple, Amazone og nettopp Facebook. Et alvorlig scenario, ifølge Goodwin, er om det blir slik at kun slike selskaper har muligheten til å jobbe med temaet.

– Hvis det blir brukt i helsevesenet, av journalister, i biler og i smarte hjem, må vi forstå hva som skjer. Det overlater vi til Google, vi stoler blindt på Google.

Goodwin er enig med Musk at det er bedre å være føre var, men understreker at det vanskelig å i dag regulere teknologi som kommer 10, 15 år frem i tid. Og han syns det er bra at uenigheten mellom de to teknologimilliardærene når lengre enn fagmiljøene.

– Det setter temaet på dagsordenen. Velger vi å ikke diskutere det, kan vi havne i store problemer.

Skal vi kontrollere maskinene, eller skal maskinene kontrollere oss?