Trump sier han har all makt til å benåde hvem det måtte være

Torsdag skrev The Washington Post at Trump har konsultert rådgiverne sine for å undersøke hvorvidt han som president kan benåde seg selv, medarbeidere og familiemedlemmer i forbindelse med spesialetterforsker Robert Muellers gransking av mulig samrøre med Russland i forkant av presidentvalget.

– Mens alle er enig i at USAs president har all makt til å benåde, hvorfor tenke på det når den eneste forbrytelsen begått så langt er LEKKASJER mot oss. FALSKE NYHETER, skriver presidenten på Twitter lørdag.

Ifølge avisen forsøker Trumps advokater å vingestekke Mueller, blant annet ved å avdekke spesialetterforskerens mulige interessekonflikter i saken.

Til uken skal Trumps sønn Donald Trump Jr., hans svigersønn og rådgiver Jared Kushner og hans tidligere kampanjerådgiver Paul Manaforte etter planen i høring i Senatet angående Russland-etterforskningen. I en annen twittermelding lørdag forsvarer han sønnen.

– Min sønn Donald oppga uforbeholdent e-postene sine til mediene og myndigheten, men kjeltringen Hillary Clinton slettet (og syrevasket) sine 33.000 e-poster.

Trump Jr. og Manaforte møtte i fjor den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja i Trump Tower i New York fordi advokaten hevdet å ha opplysninger som kunne være skadelig for hans fars motkandidat Hillary Clinton under valgkampen.