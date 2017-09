Det hvite hus ber om 46 milliarder kroner i krisehjelp til flomarbeidet

Det hvite hus har lagt inn en forespørsel til Kongressen om 5.9 milliarder dollar, rundt 46,2 milliarder norske kroner, for å hjelpe ofrene etter orkanen Harvey og redningsarbeidet etter den påfølgende flommen, melder nyhetsbyrået Associated Press (AP).

Trump-forslaget, som nå er oppe til behandling, er bare første ledd i en større økonomisk krisehjelpspakke. Den samlede hjelpepakken er estimert til å bli enda høyere enn de 100 milliarder dollar som ble brukt etter at orkanen Katrina la New Orleans under vann i 2005.

– Vi går nå til Kongressen og gir dem et forslag om en første sum. Vi kommer til å plusse på beløpet. Når vi får bedre oversikt over alle ødeleggelsene kan vi be om ekstra summer til redningsarbeidet, sier Tom Bossert, rådgiver for innenlands sikkerhet i Det hvite hus til AP.

Bossert tror det vil ta lang tid å få oversikt over skadeomfanget. Rundt regnet 100.000 hjem er blitt skadd etter at Harvey feide inn over Texas for en uke siden. Redningsoperasjoner pågår fortsatt flere steder i kystregionen.

Fikk kritikk etter besøket i Texas

Etter at USAs president Donald Trump tirsdag besøkte byen Corpus Christi i Texas, haglet kritikken mot ham: Det hele kunne se ut som et valgkamparrangement.

– Vi elsker dere, dere er spesielle. For en folkemengde. For et oppmøte, ropte han til demonstranter og tilhengere som hadde møtt opp utenfor brannstasjonen der Trump fikk en situasjonsrapport om hvordan ekstremværet Harvey hadde herjet i Texas.

– Det er historisk, det er enormt, men jeg skal si dere, det skjedde i Texas, og Texas kan takle alt, fortsatte han.

På hodet hadde Trump en caps som ifølge The Washington Post selges for 40 dollar på nettsidene til presidentkampanjen hans. Nå gir Trump én million dollar av «personlige midler» til flomarbeidet.

CARLOS BARRIA / Reuters / NTB scanpix

Evan Vucci / TT / NTB Scanpix

Fakta: Ekstremværet Harvey Ekstremværet Harvey nådde land i Texas fredag 25. august, da som kategori 4-orkan. Det vil si at det er den kraftigste som har rammet delstaten på mer enn 50 år.

Minst 31 personer antas å ha dødd direkte eller indirekte som et resultat av uværet. Av de 55 som er meldt savnet, hadde 38 kommet til rette innen onsdag ettermiddag.

Det er satt ny amerikansk nedbørsrekord med 132 centimeter regn i deler av kystområdet i Texas.

Skadene er anslått til å beløpe seg til mellom 48 milliarder og 75 milliarder dollar, noe som plasserer Harvey blant de fem mest kostbare stormene i amerikansk historie. Kilde: NTB

Planlegger besøk i Houston

Mange mente at han heller burde vist medfølelse med ofrene, og viet tiden til å hylle redningsarbeiderne for innsatsen.

I ettertid har Trump lagt ut flere meldinger på Twitter, der han gjør dette.

Ikke nok med det. Torsdag kveld kom nyheten om at presidenten nå vil donere penger til et fond som skal brukes på hjelpearbeidet etter Harvey.

– Jeg er glad for å fortelle dere at Trump ønsker å gjøre en innsats, slik vi har folk over hele landet gjøre. Han gir én million dollar av «personlige midler», fortalte Sarah Huckabee Sanders, talsperson i Det hvite hus, i en pressebrief.

Én million dollar tilsvarer 7,8 millioner kroner.

ADREES LATIF / Reuters / NTB scanpix

Under pressebriefen opplyste også Sanders at Trump planlegger et nytt besøk til Texas lørdag. Da planlegger han å dra til Houston-området og til byen Lake Charles i Louisiana.

Private givere fylte på Trumps veldedighetsfond

Hva som menes med at han vil gi «personlige midler» er foreløpig ukjent.

Da Huckabee Sanders ble spurt pengene skulle komme fra Trump selv eller fra hans veledighetsfond, svarte hun ikke direkte på det. Etter litt tid sa hun at hun forsto det som at han skulle bruke egne penger.

Blir det tatt fra Trumps eget veldedighetsfond, Donald J. Trump Foundation, er det ikke sikkert pengene kommer fra presidenten selv. I fjor ble det nemlig avslørt av The Washington Post at Trump ikke har overført penger fra egen lomme til sitt veldedighetsfond på åtte år.

Derimot var det ulike private givere som hadde fylt opp fondet i hans navn.

Samtidig avslørte avisen at Trump blant annet hadde brukt penger fra fondet til å kjøpe et to meter høyt bilde av ham selv, og at han hadde gitt penger til en politisk kampanje. Etter det sistnevnte ble kjent, måtte han betale en bot til skattemyndighetene, ettersom det strider mot loven.

– Tusenårsflom

Så langt er det bekreftet at 31 personer har omkommet som følge av uværet de siste dagene.

Flommen viser seg å ha blitt mye større enn antatt, og er større enn man tidligere har sett i USA.

Charlie Riedel / TT / NTB Scanpix

Ifølge en analyse utført ved Universitetet i Wisconsin er et snakk om en tusenårsflom – altså en flom man ser én gang i løpet av tusen år, skriver The Washington Post. Dette anslaget har riktignok blitt kritisert, blant annet fordi det ikke finnes historiske data som gjør at det er mulig å fastslå om det stemmer.

Likevel er det ingen tvil om at flommen er gigantisk. Den har en utbredelse på størrelse med New Jersey – noe som tilsvarer fylkene Akershus, Oslo og Buskerud.