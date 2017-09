Trumps skattereform får blandet mottagelse

Den største amerikanske fagforeningen stemplet planen for et narrespill som sannsynligvis vil føre til kutt i viktige offentlige tjenester og sosiale utgifter i de kommende årene.

Trump lanserte den nye planen onsdag, inkludert store kutt i bedriftsbeskatningen – fra 35 til 20 prosent – og avskaffelse arveavgiften.

Visepresident Brad Close i National Federation of Independent Business mente på sin side at reformen er avgjørende for å få fart på investering og sysselsetting.

– Små bedrifter står for nesten halvparten av bruttonasjonalproduktet og skaper to av hver av tre nye arbeidsplasser. De har aldri helt kommet seg igjen etter den globale krisen, sa han.

– Et narrespill

Richard Trumka som leder AFL-CIO, den største hovedsammenslutningen på arbeidstagersiden i USA, var lite begeistret.

– Skatteplanene er ingenting annet enn lureri, og arbeidende mennesker er dem de prøver å narre, sa Trumka.

Han beskrev forslaget som en gjentagelse av tidligere republikanske forslag, som startet med løfter om felles velstand og ansvarlig budsjettstyring, men endte opp med å sette sosiale utgifter og infrastruktur i fare.

– Det ser alltid ut til å være mer enn nok penger til millionærer og store selskaper, men aldri nok penger til å gjøre noe for arbeidsfolk, sa han.

Demokrat på flyet

Flere av Trumps partifeller ble overrasket da de fikk høre hvem han hadde med seg på Air Force One på vei til Indianapolis der han la frem reformforslaget.

Med på flyet var Indianas demokratiske senator Joe Donnelly som nettopp er ett av målene Republikanerne har i kikkertsikte til neste års mellomvalg. Amerikanske medier mener dette bare understreker hvor uforutsigbar Trump er for sitt parti.

Men det mest alvorlige for enkelte Republikanere har i stor grad vært hvor ineffektiv han har vært for å få gjennomslag for partiets politiske agenda. Han spås nå en siste sjanse til å snu dette i år med skattereformen.

Oppgitte demokrater

Demokratene applauderer ikke skattereformen.

– Hvert enkelt av disse forslagene vil resultere i et massiv utbytte for de rikeste amerikanerne og bidra med nær ingen skattelette for middelklassen som trenger det mest, sa senator Chuck Schumer som er Demokratenes leder i Senatet.

Lederen for Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, kalte på sin side reformen for «et nå-eller-aldri-øyeblikk», et ekko av Trumps utsagn i Indianapolis om at reformen er en mulighet som bare kommer en gang i løpet av en generasjon.

Skattereformen har blåst nytt liv i den bitre debatten om økonomisk ulikhet som gjennomsyret fjorårets presidentkampanje, og Republikanernes forsvar av planen blir møtt med forakt av Demokratene.

– President Trumps skatteplan er moralsk forkastelig og dårlig økonomisk politikk, sa senator Bernie Sanders som lenge var med i fjorårets valgkamp på demokratisk side.