Mann pågrepet med sprengstoff på flyplassen i Göteborg

Pågripelsen skjedde like før klokken 8 torsdag morgen, skriver Aftonbladet.

Etter det Göteborgs-Posten erfarer er mannen tysk statsborger. Han ble i går avhørt på politihuset i Göteborg og er siktet for «allmänfarlig ödeläggelse», en bestemmelse som innbefatter eksplosjoner og andre handlinger som utgjør alvorlig fare for liv eller store materielle ødeleggelser.

Nekter skyld

Mannens forsvarer, Peter Nolby, sier at mannen nekter for å ha gjort noe galt, men at han ikke kan uttale seg om detaljer fordi pågående etterforskninger er underlagt strenge taushetsbestemmelser.

TATP er et sprengstoff som er blitt brukt i en rekke terroraksjoner, blant annet i terrorangrepene i London i 2005, Paris i 2015 og mot en konsert i Manchester tidligere i år.

Politiet har ikke offisielt bekreftet hvilken type sprengstoff det er snakk om.

Flyplassen sperret av

Politiet rykket ut til Landvetter og sperret av deler av avgangshallen torsdag morgen. Først i 13-tiden ble sperringene fjernet og flyplassen åpnet for trafikk igjen, skriver NTB.

Politiets teknikere undersøkte gjenstanden og fraktet den etter hvert bort. Politiet ville ikke si hva slags gjenstand det er snakk om.