Mattis: – Krig med Nord-Korea ville vært katastrofalt

Bakgrunn: Nord-Korea truer med å angripe den amerikanske øya Guam

Jim Mattis mener at hans oppdrag og ansvar har vært å ha militære alternativer klare om det trengs, men understreket torsdag at USA bruker ressursene på diplomati.

– Den amerikanske innsatsen er diplomatisk. Det har gitt resultater, og jeg ønsker å fortsette med det nå, sa han.

– Krigstragedier er mer enn velkjent og trenger ingen annen beskrivelse annet enn det faktum at det ville vært katastrofalt, la han til.

Nye trusler

Mattis' kommentarer kom bare timer etter at president Donald Trump kom med nye trusler mot Nord-Korea.

– Det er på tide at noen står opp for folket i landet vårt, og for folk i andre land. Så – om noe – var kanskje ikke den uttalelsen kraftig nok, sa Trump som svar på at Nord-Korea avfeide hans advarsler tidligere denne uken.

Trump kan starte atomkrig: Dette er alt han trenger

Deretter sa han at Nord-Korea må «ta seg sammen», ellers vil landet være så ille ute som «få andre nasjoner noen gang har vært».

Samtidig forsøkte USAs utenriksminister Rex Tillerson å berolige amerikanerne.

– Jeg tror ikke at det finnes noen overhengende trussel fra Nord-Korea. Det amerikanske folk kan sove trygt, sa Tillerson onsdag.

– Lytt til presidenten

Men Trumps rådgiver Sebastian Gorka avviste torsdag uttalelsene fra Tillerson. Gorka sa til BBC at han mener at Tillerson gikk langt utover sitt mandat.

– Dere burde lytte til presidenten. At Tillerson diskuterer forsvarsstrategier er rett og slett tåpelig. Det er mandatet til forsvarsminister Jim Mattis å uttale seg om ulike forsvarstaktikker – noe han har gjort ganske så utvetydig. I dag har han forbannet alle som prøver å utfordre USA, og det er hans portefølje – det er hans mandat, påpekte Gorka.

Uro på børsene

Den tilspissede situasjonen mellom de to landene fører til børsuro verden over. Torsdag falt den brede S&P 500-indeksen 1,5 prosent på New York-børsen, mens teknologitunge Nasdaq Composite falt mer enn 2 prosent, melder DN.

Utviklingen fortsetter i Asia i morgentimene fredag. Fryktindikatoren, den såkalte VIX-indeksen, som måler forventede svingninger i det amerikanske aksjemarkedet, har steget 44 prosent det siste døgnet. Indeksen er nå på sitt høyeste nivå på ni måneder.

– Ild og vrede

Tidligere denne uken truet Trump Nord-Korea med «ild og vrede på et nivå verden aldri før har sett», dersom landet fortsetter å true USA med sine rakett- og atomvåpenprogrammer.

Det framprovoserte en trassig reaksjon fra Pyongyang, som truet med å gjennomføre et rakettangrep mot Guam, et lite amerikansk territorium i Stillehavet som huser viktige amerikanske militæranlegg.

Denne sabelraslingen fikk diplomatiske alarmklokker til å ringe, samtidig som det kom ulike beskjeder fra Trumps rådgivere om USAs intensjoner.

Trump dytter imidlertid disse bekymringene til side, og sier til pressen at beskjeden er klar:

– Nord-Korea bør være veldig, veldig nervøse. Fordi ting vil skje med dem som de ikke trodde var mulig.

EU utvider sanksjoner

På grunn av Nord-Koreas gjentatte brudd på FNs resolusjoner har EU besluttet å utvide sanksjonene mot Nord-Korea. EU opplyste torsdag at ytterligere ni nordkoreanske individer, samt fire foretak og organisasjoner, inklusive statlig eide Foreign Trade Bank legges til på sanksjonslisten.

Disse er underlagt reiseforbud og frysing av kontoer, for å sikre at EUs sanksjoner er i tråd med den nye resolusjonen i FNs sikkerhetsråd.