Folk mangler det meste. I gatene er det brannbomber og tåregass. Nå kan det bli enda verre i verdens mest oljerike land.

Søndag morgen allerede klokken fem over seks møtte Venezuelas president Nicolás Maduro opp i valglokalet. Han skulle stemme på en grunnlovsforsamling som er ventet å gi ham ytterligere makt og vingestekke opposisjonens siste rester av innflytelse.

Minst ti ble drept i opptøyene som fulgte senere på dagen.

Internasjonale observatører spår nå at det kriserammede landet vil fortsette i en ond spiral med økende splid, mer blodsutgytelser og en økonomi i fritt fall.

Tosifrede minustall

Venezuela har ifølge Verdensbanken verdens største oljereserver. Likevel har økonomien kollapset og utenlandsgjelden er enorm.

Varemangelen er omfattende og økonomisk vekst måles i tosifrede minustall. Nedturen er nå omtrent på linje med Det internasjonale pengefondets anslag for negativ økonomisk vekst i det borgerkrigsherjede Syria.

Trykket penger i toppfart

Da oljeprisen var høy, økte Venezuelas tidligere leder Hugo Chávez de offentlige utgiftene i stor stil. Blant annet kostet bensin bare noen øre pr. liter og mat ble også subsidiert.

Da oljeprisen falt, trykket etterfølgeren penger på høygir for å unngå kutt. I fjor ble det kjent at regjeringen hadde leid 30 Boeing 747-fraktfly for å bringe nytrykkede kontanter til landet.

Dermed kan prisstigningen i år komme opp i svimlende 1600 prosent. Samtidig har landet ikke vedlikeholdt oljeinstallasjonene sine. Følgen er at produktiviteten er elendig.

Internasjonale samarbeidspartnere er dessuten kastet på dør, neglisjert eller har ikke fått betalt. Dermed produserer landet mindre olje enn det kunne, og lønnsomheten er dårligere enn i andre land.

Sanksjoner

Søndagens valg kan utløse både mer intern splid og sanksjoner fra utlandet.

– Hvis vidtrekkende sanksjoner blir iverksatt, må de følges av en samtidig internasjonal innsats for å presse Maduro til å slippe humanitær hjelp inn i landet. Denne må selvsagt distribueres gjennom sivilsamfunnet og ikke gjennom statlige nettverk, påpeker Venezuela-eksperten Dany Bahar ved tankesmien Brookings i en analyse.

Her er fire spørsmål og svar om valget og konsekvensene:

1. Hvor mange deltok i valget?

Siden kun medlemmer av Sosialistpartiet og støttespillere stilte opp, er man mer interessert i oppmøtet enn selve valgresultatene. Maduros ektefelle og sønn var for eksempel blant kandidatene.

Selv om en ivrig Maduro var tidlig ute på morgenen, tyder en lang rekke rapporter fra internasjonale medier som var på plass, at entusiasmen ellers ikke var overveldende.

Det offisielle valgstyret sier over åtte millioner – 41,5 prosent – avla stemme. Opposisjonen mener derimot oppmøtet var på mellom to og tre millioner. En valgdagsmåling som en investeringsbank i New York utførte sammen med lokale partnere, anslår at 3,6 millioner stemte.

Internasjonale nyhetsbyråer som Reuters og AP rapporterte om god plass og kort ventetid i mange valglokaler – også i områder der landets sosialistregjering har stått sterkt.

FNs høykommissær for menneskerettigheter tryglet fredag forgjeves myndighetene om å la folk samles og ytre seg. FN ba også demonstrantene om å opptre fredelig. Bildene nedenfor viser at oppfordringen ikke ble hørt:

Artikkelen fortsetter etter seks bilder.

CHRISTIAN VERON / Reuters / NTB scanpix

ANDRES MARTINEZ CASARES / Reuters / NTB scanpix

MARCO BELLO / Reuters / NTB scanpix

Ariana Cubillos / AP / NTB scanpix

ANDRES MARTINEZ CASARES / Reuters / NTB scanpix

CHRISTIAN VERON / Reuters / NTB scanpix

2. Hva skal grunnlovsforsamlingen gjøre?

De 545 medlemmene – i hovedsak folk fra Maduros parti – skal skrive en ny grunnlov. I tillegg er det ventet at de raskt overtar den lovgivende myndigheten.

Opposisjonen vant valget i 2015, men nasjonalforsamlingens makt er i ettertid kraftig innskrenket.

I desember skal det være guvernørvalg i provinsene. Presidenten ønsker et kandidatforbud for opposisjonen med mindre den går i dialog om å få en slutt på protestene, som hittil har ført til at minst 125 har mistet livet og 2000 er skadet.

3. Hva sier omverdenen om valget?

USAs utenriksdepartement protesterer mot «et mangelfullt valg» og truer med «kraftige og raske» tiltak.

En rekke andre land, som Canada, Spania, Colombia, Storbritannia, Mexico, Panama, Paraguay og Argentina, har gitt klar beskjed om at de ikke anerkjenner valget.

EU-talskvinne Mina Andreeva sa mandag at valget har «økt splittelsen og vil ytterligere undergrave tilliten til Venezuelas demokratiske valgte institusjoner».

– Hva bryr vel vi oss om hva verden mener? sa sosialistpartiets leder, Diosdado Cabello, søndag.

4. Hva skjer nå?

Internt i landet er det ventet at den nye grunnlovsforsamlingen raskt setter i gang sitt arbeid. Presidenten har sagt at han vil at forsamlingen fjerner den juridiske immuniteten som medlemmer av nasjonalforsamlingen og guvernører har.

– Cellene står klare og venter på høyresiden, sa Maduro søndag.

Opposisjonsleder Henrique Capriles spår på sin side «en ny epoke i protestene» etter valget. En ekstra stor demonstrasjon er planlagt til den dagen den nyvalgte forsamlingen trer sammen, noe som skal skje i løpet av 72 timer etter den offisielle kunngjøringen av valgresultatene.

Fra USAs side blir det ganske sikkert sanksjoner mot enkeltpersoner. Det spekuleres også rundt om Trump-administrasjonen vil stoppe kjøp av olje fra landet. Det vil ramme Venezuela knallhardt. Olje står for 90 prosent av eksporten. Halvparten av dette går til USA. Det er heller ikke så lett å bytte ut kundene raskt ettersom tungoljen landet leverer, krever spesielle raffinerier.