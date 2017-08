Senatet frykter Trump vil sparke justisministeren, men har funnet en måte å hindre det på

«Kriserammet». «VELDIG svak». Donald Trump har vært nådeløs mot Sessions de siste par ukene. Han har sagt at Sessions aldri skulle ha sagt seg inhabil i Russland-etterforskningen. Hadde han visst det, ville Sessions aldri ha blitt utnevnt til justisminister.

Sparker Trump Sessions, vil han ikke bare pådra seg mange republikaneres vrede. Han vil også miste den av statsrådene som så langt har gjort mest for å «trumpifisere» USA.

Sessions klamrer seg fast og sier at han blir sittende til han eventuelt får sparken. Nå har Senatet enstemmig bestemt at det skal holde proforma-møter sommeren gjennom. Hadde det tatt ferie, kunne nemlig Trump ha utnevnt en midlertidig erstatter for Sessions som kunne stanset Russland-etterforskningen. Den samme mekanismen ble benyttet for å hindre Barack Obama fra midlertidig å utnevne folk, skriver Axios.

Både Sessions og Trump drev valgkamp på å være «tøffe» mot kriminelle. Her er noen av områdene der Sessions har endret kursen i justispolitikken:

Hardere linje

Sessions oppfatning av at lange fengselsstraffer er svaret på kriminalitetsutfordringene, er nå regjeringens politikk.

– Vi har en kamp på mange fronter foran oss: Voldskriminaliteten øker. Brutale gjenger vokser. Opiatepidemien. Trusselen fra terrorisme og menneskehandel kombineres med en kultur der familien og disiplinen ser ut til å slites ytterligere ned, sa Sessions til en samling statsadvokater tidligere i sommer.

John Bazemore / AP / NTB scanpix

Han pekte på at antallet drap var på vei opp og tegnet et bilde av voldskriminalitet ute av kontroll. Dette er omstridte tall. Mens drapsraten økte i fjor, har kriminaliteten gått jevnt og trutt nedover i USA i flere årtier.

Sessions har tatt til orde for at aktorer uansett bør prosedere på de tiltalepunktene som gir den strengeste straffen, i skarp kontrast til hans forgjengere i Obama-årene.

Her kan du kan lese at Trump og Session vil fortsette med privatdrevne fengsler, ønsker å trappe opp krigen mot narkotika og vil ha strengere straffer.

Lettere å beslaglegge ting med «sivile beslag»

I 2015 stanset Eric Holder, den daværende justisministeren, et program der føderale og lokale politimyndigheter samarbeidet om å beslaglegge ting fra folk som var mistenkt for forbrytelser. Den beslutningen reverseres nå.

Såkalt «civil forfeiture», indirekte oversatt til «sivilt beslag», er når myndighetene tar ting som for eksempel en bil, kontanter eller et hus, uten domfellelse. En mistanke om at tingene er brukt til noe kriminelt, er nok til å beslaglegge det.

Eieren må så bevise sin uskyld for å få tingene tilbake. I strafferetten er bevisbyrden motsatt: myndighetene må bevise skyld ut over enhver rimelig tvil.

Det er bred enighet om at ordningen ikke er heldig i en demokratisk rettsstat. Folk som er opptatt av eiendomsretten eller av rettssikkerhet, er sterke motstandere. Andre mener politiet misbruker ordningen.

Politietater rundt om i USA bruker beslagene til å spe på egne budsjetter. Mange er helt avhengige av inntektene. Sessions har sagt gjentatte ganger at justisdepartementets viktigste oppgaver er å hjelpe lokalt politi.

Aaron P. Bernstein / Reuters / NTB scanpix

Slår ned på papirløse innvandrere

Som senator var Sessions en sterk motstander av et tverrpolitisk forsøk på å reformere USAs innvandringsregler. Trump drev valgkamp på å stenge grensen og kaste ut ulovlige innvandrere.

Det føderale innvandringspolitiet (ICE), som tilhører sikkerhetsdepartementet, har trappet opp arbeidet med å finne og sende ut ulovlige innvandrere. Sessions har samtidig varslet at innvandrere som krysser grensen ulovlig flere ganger eller gifter seg for å få lovlig opphold, vil bli straffeforfulgt.

Kriminalitet er et stort problem mange steder i USA. I denne byen, som er litt mindre enn Oslo, holder folk pusten for å se om man klarer én helg uten drap.

Vil avskaffe sanctuary cities

Trump og hans tilhengere angriper støtt og stadig de såkalte «fristedsbyene». Det er byer som ikke fullt ut samarbeider med de føderale myndighetene i å kaste ut ulovlige innvandrere.

Justisdepartementet sier nå at det ikke lenger vil gi tilskudd til politi- og justismyndigheter om ikke føderale agenter får tilgang til lokale fengsler og arrester. I tillegg må ICE varsles 48 timer før en innvandrer uten lovlig opphold, blir løslatt, ifølge nyhetsbyrået AP.

Slike føderale tilskudd blir brukt til å kjøpe alt fra skuddsikre vester og våpen til rambukker og til og med panservogner. De er svært populære blant politietater rundt om i landet.

Marihuana

Mens stadig flere delstater, og en stadig større del av befolkningen, godtar marihuana, vil Sessions slå hardt ned på det milde, narkotiske stoffet.

Marihuana er tillatt til medisinsk bruk i 29 delstater og Washington, D.C. I tillegg er det lovlig til rekreasjonsbruk i åtte delstater og i hovedstaden. Men marihuana er fortsatt forbudt etter det føderale lovverket. Obama-administrasjonen valgte ikke å håndheve bestemmelsene strengt, men Sessions har varslet at han vil slå ned på omsetningen av stoffet.

Sessions har satt ned en gruppe som skal undersøke sammenhengen mellom bruk av marihuana og voldskriminalitet. Konklusjonen er ventet om ikke lenge. Flere frykter at rapporten vil bli brukt til å slå hardt ned på stoffet.

Jonathan Ernst / Reuters / NTB scanpix

Stanser kommisjon som gransket tekniske bevis

I april stanset Sessions departementets samarbeid med uavhengige forskere for å kvalitetssikre kriminalteknikk og åstedsgransking, skriver AP.

Nyere undersøkelser har vist at mange teknikker, blant dem bitemerke-, hår- eller fiberanalyse, er mindre pålitelige enn de ofte fremstilles i retten. Selv fingeravtrykk er ikke så sikker vitenskap som tidligere antatt. Det kan ha ført til mange feilaktige domfellelser.

Departementet avbryter samarbeidet med panelet, som ga råd i spørsmål om vitenskapelige bevis i straffesaker. Arbeidet er nok et punkt der Sessions reverserer sine forgjengeres politikk.

På én uke talte Donald Trump til speidere og politiet. Begge gangene ble han irettesatt av arrangøren.

Vil ikke etterforske politiet for vold

Under Obamas to justisministre var politivold og etterforskning av borgerrettsbrudd utført av politiet, høyt prioritert. Obamas justisdepartement kritiserte og saksøkte politiet flere steder i USA – som i Ferguson og i storbyene Chicago og Baltimore – for å systematisk forskjellsbehandle minoriteter.

Sessions vil derimot ikke at dette skal fortsette, og han har gjort dype kutt i avdelingene som driver med den typen etterforskning i justisdepartementet. Han sier at han vil jobbe med, ikke mot, de lokale politistyrkene.